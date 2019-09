La playa de la Barceloneta, la ‘zona cero’ de los robos

La Guardia Urbana ha entregado, desde el 27 de mayo hasta ayer, 262 “kits de hurto” compuestos de chanclas, camiseta, pantalón y billete de metro a los bañistas de las playas que son víctimas del robo de todas sus pertenencias mientras están en el agua. El litoral, y en concreto la playa de la Barceloneta, se ha convertido en uno de los puntos calientes de la inseguridad. Las víctimas preferidas por los ladrones son turistas que suelen llevan efectivo, móviles caros y, sobre todo, la casi certeza de que no acudirán a un juicio si se descubre al ladrón.

El subinspector jefe del grupo de playas de la Guardia Urbana, Xavier Cavedo, tiene claro cuál es el perfil de víctima de robo en la playa: “Turistas que abandonan sus pertenencias dentro de mochilas en la arena mientras van al agua”. Los ladrones suelen disimular vestidos también de bañistas. Atentos, se apoderan de las mochilas y abandonan el lugar dejando a la víctima solo con el bañador.

Cavedo asegura que las estadísticas de la Unidad de Playas es similar a la de otros años, aunque han repuntado los robos. Desde la última semana de mayo, esta sección de la Guardia Urbana ha detenido a 140 personas. De éstos, “el 80% son por robos, hurtos o apropiaciones indebidas”. Además, la policía ha imputado a 220 personas por hurtos de menos de 400 euros. Entre junio y julio interpusieron 10.147 denuncias a vendedores ambulantes y requisaron 102.080 bebidas, 5.563 productos textiles como pareos y 5.920 euros procedentes de la venta de estos objetos.

La inseguridad no ha esquivado las playas de Barcelona. El pasado domingo, la alcaldesa Ada Colau volvió de vacaciones reivindicándose políticamente y atribuyendo a la Generalitat la culpa de la inseguridad de Barcelona. La oposición —Ciudadanos y ERC— cargó ayer contra la alcaldesa por sus políticas de seguridad en la ciudad. “Le molesta que haya policía en la calle”, afirmó la líder de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, que abogó por una reforma del Código Penal. Los republicanos cuestionaron la coordinación entre Colau y el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle. “No sabemos si hay uno o dos gobiernos en la ciudad”, afirmó el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas.

Junts per Catalunya fue el primero en criticar a Colau. La formación acusó a la alcaldesa de intentar negar la crisis de seguridad y de no asumir sus responsabilidades. Ayer, Ciutadans celebró un acto político en el Raval donde la formación anunció que ha diseñado un plan integral para combatir la inseguridad en Barcelona. Se trata de un plan que propondrá medidas en el Consistorio, el Parlament y en el Congreso de los Diputados. La líder de Ciutadans en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, adelantó que pedirá la comparecencia de Batlle. La jefa de la oposición, Lorena Roldán, y la diputada Carina Mejías defendieron plantear una reforma del Código Penal para que la multirreincidencia en robos y hurtos impliquen penas de cárcel. Piden que se endurezcan las penas para las mafias que ocupan pisos y se modifique la normativa para que las comunidades de vecinos puedan iniciar los trámites de ocupación ilegal y no dependa solo del propietario del inmueble.

ERC también fue muy crítica con las declaraciones de Colau. El portavoz de los republicanos en el Consistorio, Jordi Coronas, acusó a la alcaldesa de promover operativos mediáticos en el ámbito de la seguridad: “¿Qué estamos buscando, la solución o intervenciones mediáticas para que parezca que estamos buscando soluciones?”. Coronas criticó que los operativos contra el top manta no han resuelto el problema. “Si la alcaldesa vive en otra ciudad, o en otra realidad, o ha estado de vacaciones y cree que la solución a la seguridad es un vídeo de ocho minutos e incluso desautorizar al teniente de alcalde que lleva este asunto, creo que no ha entendido la situación o no la quiere entender”, lamentó.