Almeida reconoce que el juez es “contundente” en el auto en el que imputa a Aguirre

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes en una entrevista en cadena Ser que el auto en el que se imputa a su mentora, Esperanza Aguirre, contiene “expresiones contundentes”. El sucesor de Aguirre al frente del grupo municipal popular insistió sin embargo en defender la presunción de inocencia de la expresidenta y recordó que todavía no ha terminado la fase de instrucción y falta la declaración de los imputados.

“En estos momentos todo es aventurarse”, afirmó el alcalde sobre la imputación de Aguirre en el caso Púnica. “Lo que ha pasado verdaderamente tenemos que diferirlo en el momento en que se dicte sentencia”, subrayó.

El dirigente popular reconoció que es amigo de Aguirre, aunque aún no ha hablado con ella. "No voy a negar ni que he trabajado para ella, ni que soy amigo de Esperanza Aguirre", dijo Almeida. "Por supuesto que le deseo lo mejor y salga para bien de esta situación judicial en la que se encuentra ahora inmersa", añadió.

Defendió además que el PP de Madrid está limpio de corrupción tras la renovación en sus cargos con una “nueva generación” de dirigentes entre los que se incluyó.

Almeida quitó importancia a la imputación de una exdiputada, Gádor Gil, que iba en el puesto 47 de la lista de Isabel Díaz Ayuso. "A nadie le gusta que se produzca o se atribuya la condición de investigado en la lista electoral", reconoció, pero insistió en que Gil no estaba en puestos de salida de un listado que incluía 132 nombres.

"No hay burbuja" en la vivienda "No hay una burbuja: lo que se ha producido es un aumento de la demanda". Este es el diagnóstico del alcalde de Madrid sobre la subida de los precios de los alquileres y los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. Ante el aumento de la demanda, defiende el alcalde, hay que facilitar "un aumento de oferta". El dirigente popular no es "partidario" de medidas como limitar los precios del alquiler o proteger a los arrendatarios. Prefiere dotarles de seguridad jurídica y poner a disposición de la iniciativa privada terrenos de titularidad del Ayuntamiento con los que calcula que se podrían construir 15.000 viviendas. Sobre los pisos turísticos, cuya regulación abordará después de que la Justicia se pronuncie sobre los recursos interpuestos a la normativa que aprobó el gobierno de Manuela Carmena, ha avanzado que no cree en las prohibiciones, sino en las regulaciones. El alcalde ha prometido escuchar a los vecinos. "A poca gente le gusta tener una vivienda de uso turístico al lado de la suya. Lo que hay que hacer es minimizar las molestias", añadió.

