La residencia cerrada en Madrid arrastra problemas económicos desde hace una década

F. Javier Barroso

El hijo de una interna de la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real (Madrid) ya denunció en 2007 los problemas que tenía el centro, a raíz de una neumonía que contrajo su madre y que le causó la muerte en cuestión de días por una septicemia generalizada, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Colmenar Viejo admitió a trámite la denuncia y posteriormente decretó el sobreseimiento provisional.

Emilio M-S. presentó la denuncia el 2 de noviembre tres días antes de que muriera su madre en el hospital de Cantoblanco, al que fue trasladado tras detectarle “neumonía, deshidratación y fallo renal”, según la denuncia. Los médicos del hospital La Paz confirmaron que la infección pulmonar había pasado a la sangre, lo que le causó una septicemia generalizada y mortal.

El familiar relata en su escrito que, cuando su hermana visitó a su madre, la encontró vestida con ropa de verano pese a ser el 13 de octubre y estar en un lugar que hacía frío. “Era proclive al enfriamiento y por ello resultaba muy peligroso, dados su edad y su estado de completa indefensión [sufría alzheimer en estado avanzado]. Ella no podía decir tengo frío o me siento enferma, pero el servicio de la residencia no se había percatado de la situación”, afirma la denuncia. Emilio constata que la mujer estaba “pasmada de frío” y que ese pudo ser el desencadenante de la neumonía.

La mujer permaneció dos días en estado crítico en la residencia, según el informe médico. “No nos consta que se indagara con medios y rigor las causas de un síntoma, sin precedentes, tan significativo, como la dificultad respiratoria con necesidad de oxígeno artificial”. De hecho, el familiar duda de que en solo dos días pudiera evolucionar “una neumonía incipiente” hasta el complejo cuadro diagnosticado el 19 en el hospital La Paz.

Una enfermera de la residencia Arzobispo Morcillo llamó a Emilio por teléfono ese día y le comunicó hacia la una de la tarde que su madre era trasladada al hospital La Paz, en la capital.

El hijo de la fallecida acudió a la residencia a pedir la historia clínica de la paciente y un hombre que se presentó como el dueño (supuestamente Braulio Peñas Briones) le dijo que en la semana del 14 al 20 de octubre de 2007 el médico del centro estuvo de vacaciones, justo cuando se desencadenaron los hechos. Y ello, pese a que la residencia estaba obligada a tener de forma permanente un facultativo en el centro, según recoge el escrito judicial.

El familiar pidió al juzgado de instrucción que investigara la posible negligencia y la supuesta “falta de atención médica necesaria y obligada”. “A la vista de lo ocurrido, esta asistencia tendría que haber sido prestada necesariamente y con anticipación suficiente para atajar o cuando menos paliar los daños dolosos y mortales resultantes”, mantuvo el denunciante.

El juzgado instruyó el caso y al cabo de los meses lo archivó ante la falta palpable de que se hubiera producido un delito doloso o imprudente. “Si se hubiera hecho una investigación a fondo y con detalle, quizás no habríamos terminado con esta situación tan grave”, afirman fuentes cercanas al denunciante. “Lo que hay que hacer ahora es cerrarle de una vez la residencia y echarles a la calle para que no se repitan más casos de este tipo”, añaden.