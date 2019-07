El PSOE exige al presidente de la Asamblea que rectifique y permita votar la investidura de Gabilondo

Como adelantó EL PAÍS, el PSOE ha registrado este jueves un escrito en la Asamblea de Madrid reclamando a su presidente que rectifique la decisión de convocar para el día 10 un pleno de investiura sin candidato, sustituyéndolo por otro en el que se vote a Ángel Gabilondo. El ganador de las elecciones cuenta con 64 apoyos (los de PSOE, Más Madrid y Podemos), a tres de la mayoría absoluta, pero Juan Trinidad, el líder de la Cámara, ha decidido no darle la oportunidad de convencer a los diputados que le faltan para acabar con 24 años de gobiernos del PP. Una decisión que "violenta la distribución de poderes propia del sistema parlamentario", según el escrito registrado por los socialistas, que acusa al presidente de la Asamblea de arrogarse "la potestad de bloquear sine die el procedimiento de investidura" y de actuar por "puras motivaciones políticas y partidistas".

Trinidad, diputado de Ciudadanos, fue elegido presidente de la Cámara gracias a los votos de su partido, PP y Vox. Estos tres partidos negocian aún para hacer presidenta a la popular Isabel Díaz Ayuso, que quedó por detrás de Gabilondo en los comicios y ahora mismo solo cuenta con 30 votos, por los 64 del socialista. La decisión de Trinidad permite que las derechas ganen tiempo para sumar 68 síes, decantando la presidencia de la Comunidad de Madrid sin enfrentarse al peligro de que el líder del PSOE convenza a tres diputados de estos partidos durante la sesión de investidura.

"Creemos firmemente que hay un candidato que reúne las condiciones óptimas en este momento", ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, exdelegado del gobierno en la Comunidad, diputado socialista, y portavoz socialista, tras registrar el escrito. "[Gabilondo] no solo ha sido el candidato más votado en las elecciones, sino que ha sabido aunar a tres grupos parlamentarios en este momento", ha añadido. "Y creo que no es exagerado afirmar que tiene el respeto de los otros tres, que parece que no se lo tienen entre ellos", ha dicho sobre las posibilidades del aspirante de convencer a diputados de PP, Cs o Vox.

El PSOE cita doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento de Navarra, que concreta que el papel del presidente de un parlamento regional es "meramente instrumental". Al tiempo, el escrito recuerda que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece que “el Presidente de la Asamblea (...) propondrá a esta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia”. Y que ese mandato, reiterado en el artículo 182.1 del reglamento de la Cámara, no especifica que el aspirante deba tener garantizados los apoyos. Además, remata: "Una interpretación extensiva del artículo 182.3 del reglamento de la Asamblea [que es el que permite convocar un pleno sin candidato] permitiría que el presidente se negara a proponer candidato sin aportar motivación alguna, pudiendo forzar incluso la repetición de las elecciones".

Es improbable que el escrito del PSOE tenga éxito. PP y Ciudadanos ultiman los detalles de un acuerdo que les permitirá pedir a Trinidad que proponga a un candidato de derechas para la investidura en el pleno programado para el día 10, pese a que la suma de esos dos partidos (56) tiene menos votos que la de izquierdas (57) si no se suman ya los 12 diputados de Vox (las derechas tendrían 68). Los socialistas, además, saben que la vía judicial es complicada, y que difícilmente frenará el proceso de investidura: lo más factible, según fuentes parlamentarias consultadas, es que Gabilondo reclamara ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de sus derechos fundamentales.

