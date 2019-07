Ciudadanos no aclara si hará a Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad

Ignacio Aguado, líder regional de Ciudadanos, ha explicitado este martes su deseo de alcanzar un acuerdo para un gobierno de coalición con el PP, pero no ha aclarado si el pacto serviría para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso. La formación naranja lleva tres semanas negociando con la conservadora para consensuar un documento programático que necesitaría del apoyo de Vox. Sin embargo, se ha dejado para el final el debate sobre quién ocuparía la presidencia. El PP da por hecho que sería para Díaz Ayuso. Aguado, no obstante, ha declinado asumir eso en público.

-Llevan tres semanas negociando con el PP. ¿Está claro ya si esa negociación es para hacer presidenta a Díaz Ayuso?, le han preguntado este martes al líder de Cs.

-Estamos negociando. Por prudencia y respeto no voy a desvelar el contenido de la negociación. No me gustaría desvelar qué estamos negociando, cuáles son las cesiones y las contrapartidas. Sí puedo decir que hay voluntad real de llegar a un acuerdo. El acuerdo es difícil, pero también es necesario.

No es la única dificultad que afronta el PP para resolver la investidura de Díaz Ayuso antes del 11 de julio, cuando debe celebrarse como tarde la primera votación. Ciudadanos no está dispuesto a estampar su firma en un acuerdo a tres con el PP y Vox, por lo que el plazo establecido por la formación de extrema derecha para dar sus 12 decisivos votos expirará este martes a las 14.00 sin que se hayan cumplido sus condiciones. Al tiempo, Aguado ha transmitido a Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, que aún no ha cerrado un acuerdo con Díaz Ayuso. Y eso coloca a la máxima autoridad de la Cámara ante una difícil situación.

Trinidad ya sabe que Díaz Ayuso solo tiene los 30 votos del PP. Por su parte, Ángel Gabilondo, aspirante del PSOE y ganador de las elecciones, tiene 64, porque le apoyan también Más Madrid y Podemos, pero para llegar a la mayoría absoluta (67) necesitaría que tres diputados de los partidos de derechas se saltaran la disciplina de voto (o cuatro si se abstuvieran). Finalmente, ante la ausencia de un candidato que le pueda garantizar su éxito en la votación, el presidente de la Asamblea podría convocar un pleno sin aspirante, para que eche a andar un plazo de dos meses tras el que será obligatorio celebrar elecciones si no hay presidente.

"Le he pedido más tiempo para seguir negociando", ha reconocido Aguado sobre las negociaciones de PP y Cs. "Espero que en los próximos días podamos cerrar un acuerdo, pero le he tenido que transmitir que a día de hoy todavía no estamos en condiciones de presentar ese acuerdo".

