ERC reprocha a Buch su gestión en Interior tras el incendio de Tarragona

La lucha por apagar el incendio del Ebre ha vivido otra batalla soterrada: entre ERC y JxCat. El responsable de la sectorial de Seguridad de ERC, Ricard Ruiz, acusó al Departamento de Interior, que dirige el convergente Miquel Buch, de falta de previsión, de falta de efectivos y de “engordar” el “organigrama directivo”. “Y no todo es culpa del 155”, escribió en una carta publicada el viernes, con las llamas aún descontroladas. ERC ha retirado la misiva de su web, donde fue publicada.

“Escribo estas líneas mientras sigue sin control el fuego forestal de la Torrel de L’Espanyol”, empezaba Ricard Ruiz, responsable de ERC de Seguridad y concejal en el Ayuntamiento de Badalona. Para seguidamente acusar al departamento que dirige Buch de tener “vacíos” los parques de bomberos y de firmar un acuerdo con ellos que llega “tarde, se queda corto y sus efectos no son inmediatos”.

También reprochaba que la nueva promoción de Mossos es “manifiestamente insuficiente”. “En verano, la seguridad en los pueblos y ciudades de costa y en Barcelona puede verse comprometida”, decía. Y aseguraba que las policías locales viven “unos meses negros” después de que los agentes de más de 60 años ya se puedan jubilar anticipadamente, sin que se haya previsto y sin que haya “nada de nuevo” de la “unificación de cuerpos”.

“Tengo la intuición que el organigrama directivo de Interior no deja de engordar”, afirmaba, mientras las “instalaciones y las aulas del ISPC [escuela de policía] no para de florecerse y malograrse”. “El sistema de seguridad y emergencias de la Generalitat posconvergente ha entrado definitivamente en crisis”, remachaba, para concluir que “no existe” la “previsión y coordinación” entre cuerpos. Por todo ello, pedía “repensar” el sistema desde una “perspectiva eminentemente profesional y de izquierdas”. “Si esperamos más, no sé que puede pasar”, se despedía.

Un día después, Buch admitió en TV3 la falta de bomberos, que atribuyó a la crisis y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y defendió el acuerdo al que ha llegado con los sindicatos. “No es lo que querrían los bomberos ni lo que querría yo, pero es el acuerdo que pudimos firmar por la situación que estamos pasando, y a la que tengamos un presupuesto aprobado, mejoraremos este convenio”, dijo.

La polémica siguió este domingo en Twitter, cuando el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, mostró su disgusto. “El mal ya está hecho. Incomprensible porque se supone que los socios de un gobierno han de ser solidarios. Sobre todo cuando se trata de gestionar unos recursos que no llegan a ningún sitio”, escribió en Twitter. Y lanzó un dardo de vuelta a ERC: “Que se lo pregunten a quien tenga la responsabilidad en el Govern de los menores tutelados”. Este fin de semana han sido detenidos tres menores migrantes tutelados por Asuntos Sociales, que depende de ERC, acusados de agresiones sexuales.

El mal ja està fet. Incomprensible, perquè se suposa que els socis d’un govern han de ser solidaris. Sobretot quan es tracta de gestionar uns recursos que no arriben enlloc. Que ho preguntin a qui tingui la responsabilitat al Govern dels menors tutelats. https://t.co/i0CwAIyBQM — Albert Batet🎗 (@albertbatet) 30 de junio de 2019

También entró en la batalla el concejal de JxCat en Badalona y mosso en excedencia, David Torrents. Pidió explicaciones a Ruiz, y aseguró que “no se puede tirar la piedra y esconder la mano”, sobre el hecho de que el artículo haya sido borrado.

Mientras, los bomberos esperaban ya dar por controlado el incendio del Ebre en las próximas horas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, prometió este domingo desde la zona un “plan de choque”. Está previsto que las administraciones y los ocho ayuntamientos afectados se reúnan el próximo sábado y valoren si pedir la declaración de zona catastrófica.