Un joven pianista en silla de ruedas cae a las vías en Atocha al arrancar el AVE del que bajaba

Martín P. V. , un joven pianista de 25 años afectado por la distrofia muscular Duchenne, una enfermedad que degenera los músculos, cayó este martes a las vías del tren de la terminal del AVE de Atocha. El joven llegaba a Madrid procedente de Alicante para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional cuando el convoy se puso en marcha con la plataforma para sillas de ruedas desplegada con él encima. El tren, que se dirigía a las cocheras, cambió de vía para evitar el choque con otro y al pasar junto a él golpeó la plataforma, que tiró a Martín a las vías y esta cayó encima de su cuerpo.

El joven se fracturó el fémur y uno de los hombros. Permaneció una hora tirado entre los hierros hasta que los bomberos y personal del Samur le pudieron socorrer y sacarlo de allí y llevarle al centro sanitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue operado, y continúa ingresado con pronóstico favorable. Martín es pianista "desde pequeño", cuenta la presidenta de la Asociación Duchenne España, Silvia Ávila. El músico tenía previsto tocar en el Auditorio Nacional y por ello estaba acompañado de su madre y de su hermano Jesús, cantante, quien también cayó a las vías cuando intentaba asistir a Martín.

Renfe asegura que ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y que hasta que no se esclarezca no va a ofrecer ningún dato. "La empresa está colaborando un montón, pero hay una cosa clara: ha fallado el protocolo de seguridad, si es que lo hay. Y en caso de no haberlo, debe crearse uno", comenta Ávila, quien espera que este suceso "tan grave", que desde la asociación califican de "negligencia", no se repita.

