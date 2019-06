El Mercat apuesta en la nueva temporada por los grupos locales

Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors de Barcelona, ha presentado en solitario la programación de la temporada 2019-2020, que comenzará el 27 de septiembre con Doce, una pieza del bailarín y coreógrafo de flamenco y danza contemporánea Juan Carlos Lérida, y terminará el 7 de junio del 2020 con una pieza de Matilde Monnier y Selva Sanchis. Margarit tiene las ideas claras: no hay dinero para programar a grandes compañías internacionales, una consecuencia, considera, de la inestabilidad política, pero se ajusta a una programación interesante que dinamiza a los grupos locales.

El lema de la presente edición es Dansa i territori. Ante la pregunta de la falta de grupos de renombre internacional, Margarit respondió: "Me hubiera gustado programar el Ballet de Lyon, entre otras opciones que barajaba, pero al final por fechas y presupuesto no ha podido ser". Admitió un ligero descenso de espectadores en esta temporada que acaba en relación con la anterior. "Sí es verdad, pero algunas de las actuaciones han batido records, como las de Boris Charmatz en el Mercat o en el Macba". Con un presupuesto ajustado (4,79 millones de euros) Margarit se enfrenta a una temporada conservadora que, sin embargo, puede resultar interesante. El público tendrá la opción de volver a ver espectáculos como Flamingos, de Albert Quesada; The Mountain, the Truth & the Paradise, de Mal Pelo; La consagració de la primavera, de Roger Bernat, y Set of Sets, de Guy Nader y María Campos, entre otras reposiciones. Como novedades, la bailarina flamenca y contemporánea Olga Pericet ofrecerá Un cuerpo infinito y la afamada compañía de Daniel Abreu, Premio Max 2018, presentará La desnudez. Andrés Corchero, ausente desde hace tiempo de los escenarios barceloneses, ofrecerá, Absències, mientras que el grupo sueco Skanes Dansteater bailará una nueva creación de la española Marina Mascarell. Roser López Espinosa, uno de los valores de la danza contemporánea de nuestro país, presentará Noviembre y el afamado grupo vasco Kukai Dantza&Sharon Fridman bailará Erritu. También hay que destacar el montaje Play, de Aracaladanza, y Desplaçament variable, de Quim Bigas.

En cuanto a los ciclos, seguirán el Festival Salmón, plataforma para los nuevos creadores; el festival el Més Petit de Tots, y las Constelaciones, que en esta edición estarán dedicadas a Societat Doctor Alonso, que presentará tres obras, y a la creadora brasileña Lia Rodrigues, que bailará tres piezas, una de ellas de Maguy Marin. También el circo tendrá su apartado con Amer i Àfrica, Joel Martí & Pablo Molina, Joan Català y Mumusic Circus.