Silvia Guerrero: “En el momento te sientes impotente, ahora quiero sentar un precedente”

Silvia Guerrero, la aficionada del Barça que tuvo que acceder al estadio Benito Villamarín en Sevilla en sujetador, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra las autoridades que le prohibieron el paso en la final de la Copa del Rey por llevar una camiseta con el lema "Libertad presos políticos".

Durante la final de Copa del Rey, que enfrentaba al Valencia contra el Barça en Sevilla, un agente de la Policía Nacional le impidió pasar, alegando que con la camiseta que llevaba no era posible, y que debía quitársela si quería acceder en el recinto deportivo, por lo que ella se la quitó y entró en el estadio en sujetador.

Guerrero ha acudido acompañada de Sergi Blàzquez, presidente de la asociación de juristas Drets, que se han encargado de asesorarla. Blázquez ha explicado que se trata de “un delito de atentado a la identidad moral de Silvia con trato vejatorio y trato denigrante. Se han violado los derechos fundamentales como la libertad de expresión y ha sido un abuso de autoridad”. Por su parte, Guerrero ha asegurado que “en ningún momento me explicaron por qué me estaban deteniendo, no te tratan como si fueras una persona. Yo nací en el 74, yo pensaba que vivía en un país con todas las libertades posibles”. Guerrero ha lamentado además que su imagen en ropa interior corrió por todas partes y que "estas cosas no pueden quedar sin denunciar”. Ahora está a la espera de la decisión de la Fiscalía.