El BNG expedienta a sus concejales de Catoira por pactar con el PP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este lunes la suspensión cautelar de la militancia y la apertura de un expediente sancionador a los tres concejales nacionalistas en Catoira (Pontevedra) por "desatender" el mandato de la dirección y permitir que su candidato, Xoán Castaño, accediese este sábado a la Alcaldía gracias a los votos de los ediles del PP. Pontón ha aseverado este lunes que el Bloque "no va a avalar la situación de este Ayuntamiento" ni tampoco este "acuerdo tácito y explícito" con los populares que permitió que el socialista Alberto García perdiese el bastón de mando después de 30 años.

"Creemos que es importante responder desde los principios y la coherencia a los valores con los que nos presentamos a las elecciones", ha insistido la portavoz nacional del BNG. Pontón ha querido diferenciar el caso de Catoira del municipio pontevedrés de Mondariz, donde también los concejales del PP dieron la Alcaldía al candidato del BNG, Emilio Barros, y permitieron que, junto con el único concejal del PSOE, se desbancase al ya exalcalde Xosé Carlos Bugarín (Alternativa por Mondariz). Según la nacionalista, mientras en Catoira la directriz de la dirección del partido era "no presentar candidatura", en Mondariz sí se permitió que se presentase y "lo que pasó fue una sorpresa".

Según ha explicado, los nacionalistas de Mondariz lo que hicieron fue presentar la candidatura de Barros porque "es habitual" en muchos ayuntamientos cuando "saben que no van a tener el aval mayoritario" y simplemente "quieren votarse a sí mismos". Sin embargo, lo que ocurrió en el pleno de constitución de la corporación fue algo con lo que los ediles del BNG "no contaban", que era que los populares decidiesen "no abstenerse" y votar a su cabeza de lista, que finalmente se convirtió en regidor.

Pontón ha subrayado que en Mondariz "no hubo" ni "va a haber ningún tipo de acuerdo con la derecha". A preguntas de los medios, ha defendido que este caso "no es homologable" a lo ocurrido en Barcelona, donde la candidata de En Comú, Ada Colau, pudo revalidar como alcaldesa con los votos del PSC y Manuel Valls.

Por parte del PP, su secretario general en Galicia, Miguel Tellado, ha justificado este apoyo a los nacionalistas tanto en Mondariz como en Catoira en la "libertad" que da el partido a sus direcciones locales. Tellado ha dicho que "le corresponde al PP en Mondariz y en Catoira dar explicaciones" de lo ocurrido. "No conocemos si hubo conversaciones con el BNG o si fue una cuestión fortuita una vez empezado el pleno", ha admitido.

La portavoz nacional del BNG también ha valorado la elección de alcalde en Fene (A Coruña), donde el PSOE rechazó apoyar la candidatura de los nacionalistas y, por consiguiente, el popular Gumersindo Galego se convirtió en regidor por ser la lista más votada. Pontón ha lamentado que los socialistas "no respondiesen a las expectativas de los vecinos" de este ayuntamiento en el que el PP no obtuvo mayoría absoluta pero que, pese a ello, se "apuntala" en el poder.

"Es el único ayuntamiento de toda Galicia donde el partido socialista decidió hacer alcalde al candidato del PP en vez del BNG a pesar de que había mayoría como para que el PP no tuviese esta Alcaldía", ha criticado la líder nacionalista.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha celebrado la "cooperación" y el "entendimiento" de las fuerzas de izquierda que dieron como resultado "casi 150 gobiernos de progreso". Caballero ha reducido a "un par de casos" aquellos en los que, como en Fene, se rompió el sábado esta alianza debido a "comportamientos derivados de las trayectorias locales" que ha apelado a "corregir". El socialista ha adelantado que será la Secretaría de Organización del PSdeG y la comisión negociadora de pactos la que valorará adoptar "medidas" para "solucionarlo".