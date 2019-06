Albiol (PP) acaricia la alcaldía de Badalona por el desacuerdo entre Guanyem y PSC

La candidatura la Badalona Valenta, integrada por Guanyem y Esquerra Republicana, ha urgido este mediodía al PSC a negociar in extremis un pacto de las fuerzas de izquierda para no facilitar que el popular Xavier García Albiol sea proclamado alcalde. Dolors Sabater, exalcaldesa de la ciudad, ha lamentado que Álex Pastor, alcaldable en funciones, del PSC, no se ha movido su posición desde el 26-M. El PP ganó las elecciones con 11 concejales, pero la izquierda le supera con 15 ediles -siete de Guanyem, seis del PSC y dos de los comunes- además del concejal de Junts per Catalunya dispuesto a dar su apoyo a este eventual bloque. Pastor ya anunció hace semanas que no votará ni a Albiol ni a Sabater y que lo hará por sí mismo.

En una conferencia de prensa en el Ayuntamiento Sabater y Oriol Lladó, líder de Esquerra en Badalona. han revelado que las asambleas de las dos formaciones, que concurrieron en coalición a los comicios, han respaldado que la exalcaldesa presente finalmente su candidatura. Ello implica que tampoco están dispuestos a votar al candidato socialista, un movimiento que alejaría al PP de la alcaldía. "Nosotros nos hemos movido y hemos sido generosos", ha constatado el republicano. Sabater ha confirmado que el PSC ha rechazado repartirse la alcaldía dos años en este mandato e incluso que ella misma pudiera dar un paso al lado. "Ese escenario lo hemos explorado pero los socialistas lo han despreciado", ha lamentado la exalcaldesa.

Si la izquierda no llega a un acuerdo, Albiol será alcalde al encabezar la lista más votada. Pese a la dificultad de las negociaciones, Sabater ha asegurado que estará con la puerta abierta "hasta el último minuto". Lladó ha recalcado que Guanyem es la primera fuerza de izquierdas de Badalona y ha advertido al PSC que está "jugando con fuego" y tendrá que explicar muy bien a sus propios electores porque da la espalda al mandato popular de que dos de cada tres ciudadanos han votado a partidos de izquierdas.

Aïda Llauradó, portavoz de los comunes, ha emplazado también a que Guanyem, ERC y su propio partido celebren una reunión conjunta que hasta hoy no se ha producido. "El PSC no se ha movido ni un milímetro. Ahora mismo Albiol sería alcalde", ha dicho subrayando, eso sí, que no se decantan ni por Pastor ni por Sabater. "No estamos en ningún bloque en concreto", ha señalado alegando que aunque Guanyem es la primera fuerza de izquierdas ha bajado en votos respecto a 2015 y el PSC ha aumentado apoyo. "No ha habido gestos en ninguna de las dos partes", ha afirmado aclarando después que no estaba al corriente de las concesiones hechas por Sabater.