Un juzgado de Reus investiga a una maestra por maltrato a un menor

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Reus (Tarragona) investiga a una maestra de un centro escolar del municipio por un presunto delito de maltrato por trato vejatorio a un menor, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los padres del menor, de cuatro años, presentaron una denuncia en febrero ante el juzgado de guardia de Reus, tras haber colocado una grabadora en el bolsillo del abrigo del niño y constatar que la tutora le insultaba y le lanzaba expresiones vejatorias, según El Confidencial Digital.



Optaron por poner la grabadora después de mantener reuniones con la dirección del centro para averiguar por qué su hijo tenía un comportamiento extraño y que solo obtuvieran como respuesta que no habían advertido nada raro. El juzgado, que tiene diligencias abiertas desde marzo tras recibir una denuncia particular, citó el 1 de abril a la denunciada para que declarara, aunque se acogió a su derecho a no declarar, y próximamente hay previstas declaraciones testificales, según el TSJC.



Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que se abrió un expediente disciplinario por estos hechos y que se tomaron medidas como separar a la maestra del alumno, y puntualizan que cuando se resuelva judicialmente se podrá tomar una decisión más definitiva.