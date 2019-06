Josep Ramon Bosch dimite como presidente de Societat Civil Catalana

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, ha renunciado esta mañana a la presidencia de la entidad y ha convocado una asamblea de socios para el próximo 26 de junio donde se escogerá a los 15 miembros de la nueva junta directiva. Bosch ha asegurado que la entidad ya ha superado la crisis en la que entró a finales de año y no ha desvelado cuál será su ocupación a partir de ahora, aunque ha admitido haber recibido propuestas de varios partidos políticos para formar parte de sus listas electorales. “Me retiro de SCC, pero no del mundo de la política”, ha apuntado.

Bosch ejerció de presidente de la entidad entre 2014 y 2015. El pasado enero regresó a la presidencia después de que la junta directiva destituyera a José Rosiñol y a otros tres miembros por tomar decisiones al margen de la junta. Esta mañana, el presidente de la entidad partidaria de la unidad de España ha anunciado que siente que ya ha cumplido “el encargo” después de haber realizado varias auditorías en las que ha podido constatar que no ha habido “ni malversaciones ni irregularidades”.

En su discurso de despedida, Bosch ha citado a Francesc Cambó y ha hecho balance del número de socios, que este año han pasado de 118 a 200. Sobre el juicio a los líderes independentistas en el Supremo, ha destacado el informe de conclusiones del letrado Javier Melero, abogado de Joaquim Forn: “Melero es un constitucionalista, fundador de Ciudadanos y cercano a SCC. En su alegato puso negro sobre blanco el fraude político del procés. El procés nos ha traído la ruptura y un futuro económico que todavía estamos por vivir”.

En clave estatal, Bosch ha pedido un acuerdo entre PSOE y Cs para gobernar España con el apoyo del PP. “SCC pide generosidad a PP, Cs y PSOE para formar gobiernos constitucionalistas que dejen fuera a los populismos y nacionalismos”.

También se ha referido a las negociaciones para la alcaldía de Barcelona ha añadido: “Ernest Maragall [alcaldable de ERC] lleva 50 años en el Ayuntamiento y no ha hecho nada. Tiene un proyecto secesionista, quiere cambiarlo todo para, al final, no cambiar nada. Ada Colau puede representar un proyecto mucho más conjunto”. Para finalizar y sabiendo que acababa de “meterse en un berenjenal”, según ha admitido, Bosch ha buscado salir del paso. “Aun así yo no voto en Barcelona, lo hago en mi pueblo [Santpedor] y voté a ERC porque el alcaldable es mi primo”.