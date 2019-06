El Ayuntamiento anula más de 6.000 multas de Madrid Central por un error

El Ayuntamiento de Madrid ha anulado 6.602 multas de las 8.072 impuestas por acceder sin autorización a Madrid Central, el área de acceso restringido al tráfico en la capital. El sistema registró las infracciones correctamente, aseguran fuentes del Área de Movilidad, pero dos fallos en las inscripciones horarias les obligan a las cancelar el 81,7% de las infracciones cometidas entre el 16 de marzo de 2019, cuando empezaron a funcionar, y el 16 de abril.

Como se puede comprobar en la base de datos municipal de multas de circulación para el mes de marzo, las 4.159 sanciones de ese periodo por acceder indebidamente a Madrid Central están registradas entre las 1.00 y las 13.58. El fallo del formato del sistema horario, programado con el sistema de 12 horas y no 24 (aunque sí recoge entre las 13.00 y las 13.59), y sin especificar si las horas eran a.m. o p.m. (antes o después del mediodía), agrupó en ese tramo horario todas las infracciones comunicadas a los conductores. A este error se sumó otro por el cambio de hora el 30 de marzo, que no fue incorporado al sistema correctamente, como ha adelantado ABC.

El Ayuntamiento, que asegura que ambos errores ya han sido subsanados, explica que ante la inseguridad jurídica que podían provocar los fallos, "se ha decidido anularlas de oficio, ya que el objetivo de MC no es poner multas, sino reducir el tráfico y los niveles de contaminación". Las sanciones son de 90 euros, con una reducción de 45 euros por pronto pago.

"En todos los procesos automáticos de multas (foto rojo, radar...) prima la seguridad jurídica sobre la multa", insiste el Consistorio. En el proceso de puesta en marcha de la plataforma informática detrás de Madrid Central, "se ha dado prioridad a los sistemas de autorizaciones y de comunicación con el usuario, siendo el sistema sancionador secundario", añaden.

Las personas a las que se les notificó las sanciones cometidas en ese periodo recibirán otra comunicación con la anulación de la multa, aseguran las mismas fuentes municipales.

Al área restringida de Madrid Central, en funcionamiento desde el pasado 30 de noviembre, solo pueden acceder residentes, los vehículos menos contaminantes y los autorizados. Los que tienen distintivo mediombiental B y C puede acceder solo si aparcan en un aparcamiento asociado. Según datos municipales, el tráfico ha bajado hasta el 24% en la Gran Vía, pero el proyecto para reducir la contaminación en la ciudad peligra con el cambio de gobierno municipal.

