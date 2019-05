Gabilondo plantea gobernar en solitario pactando el programa con Más Madrid y Podemos

Si, como indican todas las encuestas, el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid dependerá del acuerdo entre varios partidos, la pregunta clave gira en torno a los pactos. ¿Quién pactará con quién? ¿Gobierno de coalición o pacto de investidura? El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apostado este viernes por gobernar solo con un pacto programático con Más Madrid y Podemos, pero no por un gobierno de coalición. "El pacto tiene que tener estabilidad, duración y esto solo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura, no tanto de coalición de gobierno. Creo. Hay que hacerlo entorno a un programa y un proyecto", ha señalado el socialista en la Cadena SER. [Compara los programas electorales a la Comunidad / y al Ayuntamiento de Madrid]

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha respondido a Gabilondo unos minutos después: "Pediría que nos centráramos en lo importante, que es que en dos días los madrileños van a votar acariciando una oportunidad histórica. Primero, que voten. Y después, si hay una mayoría progresista, eso se convertirá en un gobierno progresista", ha explicado.

Isa Serra, candidata de Unidas Podemos la Comunidad, ha añadido que "la cuestión es que la realidad muestra que ya no es momento de mayorías absolutas. Me temo que los partidos del bipartidismo tienen que asumir que hay que aprender a pactar".

Gabilondo ha acudido esta mañana a una entrevista con Pepa Bueno, donde no se ha mostrado partidario de formar un gobierno de coalición: "Yo no estoy en coaliciones de gobierno, nosotros nos presentamos solos para lograr una mayoría importante. Me parece que es decisivo que una fuerza de progreso quede primera, porque esta es la que tendrá que aglutinar y aunar fuerzas".

Cosa distinta son los acuerdos en temas concretos, que requerirán un consenso más amplio. “Hay asuntos en Madrid que solo vamos a arreglar entre todos”, ha dicho el socialista, como cambiar el Estatuto de Autonomía, alcanzar un gran pacto contra la violencia de género o un pacto social para el empleo. Por eso “me preocupa que hagamos bloques en la salida a los problemas, porque los bloques bloquean”.

En cualquier caso, antes de cualquier pacto, hay que “abrir las urnas para ver lo que dicen los ciudadanos, que nos suelen mandar unos mensajes extraordinarios las noches electorales”, que en nuestro caso será un mensaje de “por dónde debe ir Madrid”. En su opinión, “la ciudadanía tiene pulsión de cambio, de cambio de progreso, reforma y transformación, y por ahí tendremos que construir la estabilidad”. “Hay muchos ciudadanos que quieren progreso y transformación, que han votado a otras formaciones en otras ocasiones y que ahora creen que ya está bien, y que es necesaria esta otra opción”, ha añadido.

En cuanto a Ciudadanos, Gabilondo ha opinado que ha abandonado el proyecto reformista y de regeneración que defendía para convertirse "en los líderes de la derecha", y que quieren "tomar distancia" de los socialistas, a quienes ven "como un problema". Según el socialista, es "una estrategia" de Cs, aunque ha indicado que Aguado ha sido "muy explícito" en su rechazo. Su objetivo no es, ha dicho, que le vote Aguado ni "enamorar" al resto de candidatos, sino a ciudadanos que quieren un proyecto de transformación y en otras ocasiones han votado a otras fuerzas políticas.

