Ernest Urtasun: “¿Alguien se imagina a Junqueras 10 años en prisión? Es inviable”

Ernest Urtasun (Barcelona, 37 años). Número tresde Unidas Podemos Cambiar Europa. Opta a revalidar el acta y aspira a que su grupo sume 11 escaños.

Pregunta. Las elecciones europeas parecen la Cenicienta de este ciclo electoral. ¿Les frustra?

Respuesta. No coincidían con unas municipales desde 1999. Tienen menos impacto pero la participación puede subir 15 puntos respecto a 2014. Europa ha decepcionado con la austeridad pero ahora existe el riesgo del aumento de la extrema derecha.

P. ¿Esa desafección no se agrava con los migrantes ahogados en el Mediterráneo o la pasividad de la UE con las cargas del 1-O?

R. El proyecto ha naufragado en el Mediterráneo pero la responsabilidad es sobre todo de los Estados. España debía acoger a 17.000 y han sido 3.000. Si la UE no lo corrige, falla en su defensa de los derechos humanos. El PSOE empezó muy bien acogiendo al Aquarius pero se ha acomodado al status quo de Bruselas, que dice que las ONG no deben salvar vidas. El bloqueo al Open Arms es indicativo: puede llevar ayuda humanitaria pero no rescatar. Si abrimos negociaciones de Gobierno —las del PSOE y Unidas Podemos—, pediremos volver al Sánchez inicial.

P. ¿Qué comportaría un ascenso de la extrema derecha?

R. Endurecer la política contra refugiados y migrantes y una involución de derechos. Darán carta blanca a los Estados para recortar en libertades. Ellos no expedientarían a Polonia por hacer una ley para controlar los tribunales y a Hungría por querer cerrar ONG. La gran coalición de populares y socialistas ya no suma. Y el PP puede reeditar el pacto a la andaluza o los socialistas formar una mayoría de izquierda.

P. ¿Cuáles son sus ejes de campaña?

R. La austeridad se ha acabado, pero es un eslogan sin contenido. Queremos potenciar la política social, una fiscalidad que armonice impuestos y revierta en la economía verde y reforzar la Eurozona: tenemos moneda única pero no presupuesto único, que permitiría un subsidio europeo para parados sin ayudas.

P. ¿La UE no ha hecho nada en el conflicto catalán o hay algo que no se sabe?

R. El 1-O algo pasó. Se sabe que Merkel llamó a Rajoy. La UE no se ha pronunciado, pero Rajoy recibió llamadas. El sentimiento en Bruselas es que él lo hizo mal, que la unilateralidad fue un disparate y que el de los presos es un problemón a resolver. Todo el mundo espera que las cosas se muevan con Sánchez. Si hay un Gobierno de coalición, habrá otra sensibilidad. Lo prioritario es una mesa que hable de los presos y recobre la normalidad institucional. Y esperar la sentencia. Si es de prisión habrá que ir o por la vía de los indultos o la modificación retroactiva del Código Penal de los artículos de rebelión o sedición para beneficiar a los presos. La política debe solucionar un problema político. ¿Alguien se imagina a Junqueras 10 años en prisión? Es inviable. En cuanto salga la sentencia, exigiremos una respuesta política.

P. ¿Podrá Puigdemont retirar su acta? ¿Lo ha visto?

R. No he tenido ocasión. Es probable que haya muchas trabas y que derive en una causa en el Tribunal de Luxemburgo. Su situación es injusta. Me gustaría que la UE ayudara a impulsar el diálogo aunque sea con contactos informales o llamadas pidiendo a Sánchez la mesa o a Torra que deje de hablar de unilateralidad.

P. ¿El catalán será lengua oficial?

R. Espero. Zapatero lo reclamó sin éxito. En las conversaciones de gobierno, pediremos a Sánchez que lo pida formalmente.