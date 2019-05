Javi López: “La política europea es como la lluvia fina, va calando”

Javi López (Madrid, 33 años), candidato del PSC en las Elecciones Europeas, fue el diputado más joven del Parlamento Europeo que se constituyó en 2014. Aquel fue su bautismo político después de tres años de conseller de distrito de Les Corts y de militar en las Juventudes Socialistas desde los 18 años. Tiempos de la guerra de Irak.

Pregunta. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos cinco años?

Respuesta. El Parlamento europeo es a la vez un lugar estimulante y frustrante. Creo que un diputado europeo puede ser más influyente que uno del Parlamento catalán o del Congreso por sí solo. Personalmente estoy muy satisfecho de haber realizado el informe sobre el combate de la desigualdad y de cómo las instituciones europeas han visto que se tiene que luchar contra la pobreza. De esa precariedad social y laboral se derivan, en buena parte, las reacciones populistas.

P. ¿Ese informe ha tenido efectividad práctica, se aplica?

R. Esa es la parte frustrante porque la democracia europea es lenta, muy transaccional y sofisticada y a los votantes les cuesta ver el impacto. Yo pienso que la política de la UE es como la lluvia fina que piensas que no te moja pero va calando.

P. ¿Esa puede ser una explicación de una participación que en 2014 fue del 43% en España?

R. Como hay más convocatorias, seguro que el domingo la participación se verá más beneficiada, esperamos que más del 60% ó el 65%. Además, si hay más de una convocatoria el voto es más racional. En cambio, si son solo europeas muchas veces se convierte en un voto protesta.

P. Las encuestas en Europa apuntan la posibilidad de un cambio de ciclo.

R. Si se construye una alternativa será liderada por los socialistas en Europa y España jugará un papel de liderazgo. Con elresultado de las generales españolas se rompe un ciclo electoral en el que en Europa se ha impuesto la extrema derecha y el nacionalpopulismo. Desde España se envía un mensaje de que se puede trabajar en la justicia social, hacer frente a las demandas ecologistas y feministas y ser eficaz. Es verdad que ha entrado Vox en el Congreso pero con menos representación que la ultraderecha en otros países.

P. Una de las cosas que más preocupa ahora a los europeos es la inmigración. Qué políticas puede impulsar la UE?

R. Algunos utilizan la incerteza y la vulnerabilidad y la canalizan en forma de resentimiento hacia la inmigración. Y el populismo ha sido especialmente eficaz al echar mano de la incerteza económica que genera ansiedad en la gente. Además, apelan al sentimiento de identidad nacional. Frente a eso y para frenar el populismo se tiene que trabajar con una mezcla de responsabilidad y solidaridad. Para nosotros la prioridad es construir la Europa social porque entendemos que la pervivencia del proyecto europeo a largo plazo vendrá, sobre todo, de políticas que protejan a sus ciudadanos. Hoy hay mucha gente que percibe que Europa es una herramienta fría de la globalización y debería ser un hogar cálido para sus ciudadanos.

P. El domingo Carles Puigdemont podría ser eurodiputado. ¿La Unión Europea seguirá mirando a otro lado en todo lo relativo a Cataluña y al proceso independentista?

R. No estoy de acuerdo en que haya mirado a otro lado. Ha dicho cosas: Una, que en Europa dentro de la ley cabe todo y fuera no cabe nada; dos, el proyecto europeo es el de eliminación de fronteras y no crearlas como plantean los que defienden la independencia; y tres, que el problema político solo se resuelve acordando y negociando. Y ese diálogo debe ser en el parlamento catalán que desde hace tiempo hace aguas.