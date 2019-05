Celebran el talento de novísimas artistas. Impulsan su trabajo, hacen que se conozcan y desarrollan de la mano proyectos como We Don’t Care Anymore. Adriana Cereijo y Ana Alcocer están detrás de Espacio Ananas y del certamen que estos días reúne a una veintena de creadoras. Talleres, charlas, un ciclo de cine y una exposición se celebran a la vez en distintos espacios de Madrid. “Queremos resaltar y visibilizar la creación joven de chicas”. Cuando las dos estudiaban Bellas Artes en la Complutense echaban en falta iniciativas similares. “No nos sentíamos representadas”.



Lugar propio. Como artistas no encontraban un lugar donde mostrar su trabajo. “Meterte en este mundo es muy difícil, nadie te das las claves. Nadie nos enseñó en la facultad cómo meternos en el exclusivo mundo de las galerías de arte. Creíamos que lo que había que hacer era ir con nuestro trabajo de galería en galería y eso está muy lejos de la realidad”. En lugar de desanimarse, vieron una oportunidad. “Decidimos abrir una galería para artistas emergentes, una lanzadera creativa. La gestión cultural también nos atraía mucho”. Así nació en 2013 Espacio Ananas. “No sólo creamos una galería de arte, creamos una comunidad de gente

La artista Carolina Lindberg.

Redes abiertas. “Cuando empezamos, solo había galerías donde llamaban artistas emergentes a artistas de más de 40 años. No había espacios para gente verdaderamente joven”. Las madrileñas empezaron a fichar artistas por redes sociales. “Queríamos artistas que trabajaran temáticas actuales. Quisimos agrupar todo lo que define a nuestra generación, nacida en los 80 y en los 90. Hicimos un trabajo exhaustivo de la imagen que queríamos transmitir, definir nuestra marca era fundamental”. Convencieron a gente de aquí y de fuera para que se unieran a su proyecto. En estos años han organizado las primeras exposiciones de incontables artistas. “Siempre nos dicen que tenemos buen ojo”.



Continuo aprendizaje.En We Don’t Care Anymore, que comisarían junto a Alicia Parras y Silvia Pérez, las artistas participantes trabajan sobre su entorno, la condición sexual, el amor y el desamor, abordan los límites de la libertad o los morales del bien y el mal. Get Together es el lema de la cuarta edición. “Queremos hablar de unión, de integración, de apoyo. No queremos que nadie se sienta excluido. Necesitamos el apoyo de hombres y mujeres para seguir avanzando. Queremos que ellos aprendan, que se eduquen igual que estamos haciendo nosotras”. Hay artistas que participan que ya estuvieron en la primera edición. “Empezaron con nosotras con 18 años recién cumplidos y han crecido con nosotras”.



Condiciones hostiles. Una de las artistas repetidoras es Carolina Lindberg. “He estado presente en las cuatro ediciones”, confirma. Este año ha viajado desde Londres para participar en la exposición colectiva que se puede visitar en Swinton Gallery (calle de Miguel Servet, 21). Nacida en Torrejón de Ardoz, hace dos años emigró para desarrollar su carrera. “Estoy muy feliz allí, pero me encanta volver a casa”. Su instalación es una pieza textil con base de pizarra y aluminio. “Hace alusión a las flores que nacen en condiciones hostiles, entre rocas y en lugares complicados. Sus raíces son muy resistentes. Es un símbolo de las mujeres, especialmente de las que crecen en condiciones poco favorables”.



Intimidad compartida. Rocío Madrid es otra de las artistas seleccionadas. “Trabajo sobre el amor romántico: cómo vivo el amor desde la distancia, cómo sufro cuando me dejan, los estereotipos que nos marcan…”. Fotografía cuerpos, flores y objetos, pero también las notas que escribe en su teléfono móvil y las comparte. “Es mi verdad, trabajo de la manera más honesta. No pongo ningún filtro en esa verdad”. Nacida en Melilla, vive en Madrid. Trabaja en una librería. “Es necesario que haya iniciativas para chicas que todavía no tenemos mucha proyección como artistas. Las promotoras de esto tienen todo mi reconocimiento”.



Sin etiquetas. Por segundo año, Alba Blázquez participa en We Don´t Care Anymore. En sus ilustraciones es habitual que aborde la sexualidad femenina y el amor libre, sin etiquetas. Las dos que forman parte de la exposición tienen sus señas de identidad. “En ambas hago referencia a la necesidad de tratarse bien”. Camisetas, productos de papelería y encargos editoriales han dado visibilidad al trabajo de la madrileña. En su Instagram se puede descubrir que incluso hay quien ha trasladado a las uñas sus ilustraciones. Aunque inspire nail art, aún no tiene ingresos suficientes como para dedicarse 100% a la ilustración. “Vivir exclusivamente de ello es muy complicado”.



Diversidad y unión. Obras de[/APARTADO] Susana López, Alice Waitzel, Andrea Savall, Marina Vibot, Elena López Lanzarote, Alejandra de Miguel y Hattie Stewart también forman parte de la exposición en la galería vecina de Tabacalera. Entre ellas, Felipe Olaya dirigirá el taller One family, one flag. “La comunidad queer sucumbe a la división. En este taller colaborativo reflexionaremos sobre la diversidad que nos caracteriza para intentar crear un nuevo símbolo de unión. Veremos clips de películas y documentales que nos darán herramientas de reflexión”, anticipa. No se lo perderán Adriana y Ana, que tienen cada una tatuada una piña en el mismo brazo, el izquierdo. “Somos de la generación que al no encontrar el trabajo al que queríamos dedicarnos nos lo creamos nosotras. Nada nos ha caído del cielo. En estos años hemos pasado todo tipo de momentos, pero el esfuerzo y la lucha compensan por días como estos”.

