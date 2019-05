Jaume Collboni: “Dicen que ERC se ha moderado. ¿Perdón? ¿En qué?”

Para el socialista Jaume Collboni (Barcelona, 1969) estas elecciones municipales son las segundas a las que opta. Lo hace tras haber gobernado durante poco más de un año con la alcaldesa, Ada Colau, una coalición que saltó por los aires con el procés y el 155.

Pregunta. ¿Sigue dolido con Ada Colau tras la ruptura de su pacto de gobierno?

Respuesta. No es cuestión de estar dolido, es de desconfianza política. Colau hizo un giro ideológico el 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando dejó en la estacada a Joan Coscubiela y a Lluís Rabell con su posición en el Parlament y culminó ese giro cuando rompió la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento. Esa es mi decepción y la de muchos barceloneses por su incapacidad de gobernar. No dudo de sus buenas intenciones, pero desde el punto de vista de la gestión ha fracasado.

P. Por lo tanto, ¿ese análisis le impedirá llegar a un acuerdo en el próximo mandato?

R. Somos la única garantía de tener un gobierno de izquierdas no independentista. Voy a salir a ganar. Representamos una forma de hacer ciudad que ha tenido el aval de la gente durante tres décadas de alcaldes socialistas.

P. Ninguna encuesta lo da como ganador.

R. Las tendencias de las encuestas es que subimos después de las elecciones generales.

P. ¿No es un poco exagerado fiarlo a los resultados del 28-A?

R. No. Lo que nos dará alas es que la gente piense si está mejor o peor que hace cuatro años. Seguramente el que gane será por la mínima.

P. ¿Con quién pactaría?

R. El que se plantea ganar espera poder gobernar en solitario, sin hipotecas. Hablaré con todo el mundo excepto con los extremistas.

P. ¿Quiénes son?

R. Los extremistas son los extremistas. Hay partidos antisistema que han condicionado la vida catalana y barcelonesa, y no digo siglas, pero hay opciones radicales y extremistas que han conducido a Cataluña al momento en el que está. También es una barbaridad que la derecha, Ciudadanos y el PP, hayan blanqueado a la extrema derecha en España y que sigan hablando, todavía hoy, de un 155 permanente, como si no hubiera habido elecciones en España. Aspiro a gobernar con un gobierno de izquierdas, no independentista, que no dependa de los extremismos. El alcalde lo tiene que ser de todos.

P. Es decir, ¿ni independentistas ni Ciudadanos?

R. Apelaré a los votantes de izquierdas, a los que confiaron en nosotros el 28-A, a los moderados. No subordinaré la ciudad al proceso independentista. Si Barcelona ha prosperado es porque sus alcaldes no pusieron a la ciudad al servicio de una causa.

P. El año y medio que el PSC gobernó junto a Colau, ¿funcionó? ¿No se tiraban los trastos a la cabeza?

R. No en público… Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, subimos un 15% el presupuesto de cultura, iniciamos la cobertura de la Ronda de Dalt, y más cosas. El problema es cuando supeditas todo eso a otra cosa y Colau decidió someter la ciudad y su proyecto político a otra cosa.

P. ¿Votarán los barceloneses el 26-M en clave independentista?

R. Yo creo que hay esa intención por parte de los partidos independentistas…. ser la capital de la república. Y eso es lo opuesto a nuestra idea de una ciudad con identidad propia.

P. ¿Unirá el tranvía de la Diagonal?

R. Lo hemos defendido siempre, a diferencia de ERC. Me gustaría calmar el debate, centrarlo y, bajo la premisa de la conexión, ver cuál es el mejor trazado y qué modelo es el más eficiente. La actitud de ERC en el Ayuntamiento es el desgaste, el cortoplacismo. Dicen que ERC se ha moderado. ¿Perdón? ¿En qué? Fueron los primeros en tumbar los Presupuestos del Estado, los primeros en decir que no a Iceta…

P. Se enfrenta a muchos exsocialistas. ¿Algo han hecho mal?

R. Los alcaldes socialistas están conmigo en mi campaña y apoyando mi candidatura (Serra, Clos y Hereu).

P. ¿Levantará la veda sobre los hoteles?

R. Estoy a favor de descentralizar los hoteles. Hay zonas por desarrollar, como el 22@, la Sagrera, el polígono de Bon Pastor o la Marina de la Zona Franca. Los hoteles son aliados del desarrollo urbano. Lo que no apoyo es la teoría del decrecimiento, que la reforma de los hoteles vaya acompañada de la reducción de plazas.

P. ¿Ni siquiera en Ciutat Vella?

R. Lo que hay que hacer es crecer sosteniblemente y los que están consolidados se tienen que poder renovar. El objetivo de Barcelona es tener un turismo respetuoso con el destino.

P. ¿La Sagrada Familia debe crecer más?

R. De momento la licencia es para acabar en la manzana que ocupa. Se ha tomado una decisión de espaldas a los vecinos y eso es un error. El tema de si crece por la calle de Mallorca hay que abordarlo con consenso.

P. ¿Barcelona tiene un problema de seguridad?

R. Yo no creo que sea insegura pero ahora tenemos una crisis de seguridad en el metro, en las calles. Todo el mundo lo dice y las estadísticas también: los hurtos han subido un 22%. El problema es el negacionismo de Colau. No hay que olvidar que las políticas de seguridad son de izquierdas, son políticas sociales porque a quien más perjudica la inseguridad no es a los que se la pueden pagar sino a la gente más humilde, a los barrios más vulnerables.

P. ¿Tiene algún gran proyecto para los próximos años?

R. La ciudad tiene que comprometerse a fondo con la agenda de sostenibilidad 2030 de la ONU y aprovechando el centenario de la Exposición Universal de 1929 y la necesidad de renovar el entorno de Montjuïc optaremos a ser la sede de la Exposición Universal del 2030, con la agenda 2030 de la ONU como eje central.