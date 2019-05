Iceta descarta ir a visitar a los presos porque representa al PSC

Como primer secretario del PSC, Miquel Iceta no visitará a los políticos catalanes que están en prisión preventiva. Y no lo hará, según manifestó al ser entrevistado en el programa Espejo Público (Antena 3), para "que nadie pueda pensar que es un gesto de apoyo a lo que hicieron. Si pudiéramos distinguir las acciones personales de las políticas no habría problema", ha añadido. Iceta ha recordado, además, su condición de primer secretario del partido: "Soy líder del PSC y por lo tanto lo que yo hago trasciende siempre esa línea personal y eso a veces me limita el margen de maniobra porque yo hablo en nombre de muchos, no solo de mí". El gesto de ir a visitar a los políticos presos fue sugerido por el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès: "sería un gesto a tener muy en cuenta", aunque no lo puso como condición para que ERC facilite su designación. Los republicanos mantienen la incógnita sobre si permitirán que Iceta sea senador por designación autonómica,

El miércoles pasado, cuando se supo que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, proponía a Iceta como presidente del Senado, la reacción de ERC apuntaba a que Iceta no debía dar por seguros sus votos en el Parlament. Todos los senadores autonómicos deben ser designados por la cámara catalana y, hasta ahora, el resto de partidos no se oponía a los candidatos que promueve cada formación. No hubo problema para que los diputados independentistas dieran su visto bueno a la designación de los populares Xavier García Albiol y Alicia Sánchez Camacho como senadores a propuesta del PP. Con la propuesta de Iceta ese automatismo, considerado como un gesto de cortesía de los partidos, no ha funcionado y el político catalán no sabe, hoy por hoy, si el jueves tendrá los suficientes apoyos.

Los republicanos han lamentado la decisión de Iceta de no visitar a los políticos en prisión preventiva. Para su alcaldable por Barcelona, el exsocialista Ernest Maragall, se trata de una decisión del PSC y del PSOE que los pone "en el bando de la represión". Con todo, Maraall no ha aclarado cuál será la posición de su partido en la votación sobre el futuro de Iceta en el Parlament. El candidato, sin embargo, ha puesto en duda la calidad humana y ética del líder del PSC. No ir a prisión por lo que se puede interpretar dice mucho de él", ha asegurado en un mitin en Barcelona.

Además de ERC - 30 diputados-, el partido de Carles Puigdemont -32 escaños-, tampoco parece muy predispuesto a respaldar a Iceta el jueves, el día que el Parlament debe votar la designación: "No discutimos que el PSC tenga un senador, pero creo que fue precipitado por parte de Pedro Sánchez nombrar presidente del Senado a una persona que no es senador, y cuya designación depende del Parlament". Además, el expresidente ha asegurado que "se esperaba otra actitud de Iceta", un político al que se le vincula con la aplicación del 155: "siempre hay tiempo para que haya no gestos, sino cambios reales".

Ciudadanos -34 escaños- tampoco ha dejado clara su posición y, en realidad, el único partido que dejó claro su apoyo al líder socialista fue En Comú Podem. Un apoyo insuficiente ya que la designación requiere la mayoría simple del hemiciclo -más síes que noes- y hasta el momento el PSC con seguridad solo cuenta con los 8 de los comunes más los 16 de su propio grupo, muy lejos de los 63 de la mayoría simple. Los socialistas, con todo, se muestran confiados en que el resto de las formaciones pensarán bien el sentido de su voto. El propio Iceta les instó a hacerlo y a seguir respetando una "norma no escrita" que hasta ahora se ha respetado a la vez que aseguró que se negaba a ser "moneda de cambio " o a "mercadear" los apoyos a cambio de algo.