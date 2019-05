“Al nuevo alcalde le pido que acabe con el maltrato al turismo”

Walter Daniel Sant Joaquín es una de las estatuas humanas de La Rambla de Barcelona. Lleva desde 2011 trabajando en el paseo y, desde hace unos años, representa exclusivamente la figura de Don Quijote,muy cerca del monumento a Colón. Nació en Argentina hace 51 años aunque subraya que es “nieto de catalán”.

Pregunta. ¿Qué le pide al nuevo alcalde?

Respuesta. Que derogue la ordenanza de civismo que persigue a los artistas callejeros como delincuentes. Nos quitan nuestros objetos personales. El nuevo alcalde se debe reunir con los artistas de calle para transformar la ordenanza y que sea equitativa y equilibrada. Debe saber que existen las minorías y si desaparecen no quedará nada en esta ciudad. Los artistas de calle hemos sufrido una censura, una prohibición, una persecución y discriminación de tal calibre que ahora es un arte en extinción. Todo lo que no está industrializado desaparece. La Rambla se caracterizaba por su bohemia. Hace cien años había artistas, músicos que ahora no se ven. Hoy es un desierto.

P. ¿Cuál es el principal problema de Barcelona y cómo combatirlo?

R. Se ataca constantemente el turismo y el turismo es una gran energía para toda la ciudad. El problema de los alcaldes es que nunca han sabido encauzar ese turismo. Es una gran energía que les inunda y se ahogan porque desde la alcaldía no hay un mapa para distribuir al turista. Al turista se le mueve en cinco puntos y Barcelona debería tener más arterias para que se bifurque el público turista.

P. ¿En qué barrio vive y en qué barrio le gustaría vivir?

R. Vivo por el centro, pero me gustaría vivir en el Tibidabo. Ningún barcelonés viene a pasear por La Rambla porque no hay un plan de diversificación. La Rambla sigue teniendo vehículos, hay contaminación visual, es una zona de borrachera, venta de droga donde desaparece la cultura.

P. ¿Cuál debe ser el gran proyecto de la ciudad en los próximos años?

R. El desafío del nuevo alcalde es arrancar el proyecto de La Rambla kilómetro 0 que encabeza Itziar González. Es un proyecto de recuperación y su eje es la cultura. Las estatuas y los pintores estamos nomenclados como vendedores ambulantes, sin subvenciones o ayudas públicas. Dependemos del distrito de Ciutat Vella, que no tiene oficina de cultura. Pediría al nuevo alcalde una oficina de cultura y arte de calle en el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB).

P. ¿A favor o en contra del turismo?

R. Estoy agradecido al turismo. El nuevo alcalde, por favor, debe acabar con el maltrato al turismo, una de las energías principales de Barcelona. ¡Por favor, cuiden a los turistas. Que haya un orden, que haya planes!

P. ¿Cuál es el mejor lugar de Barcelona?

R. La Rambla es el mejor escenario cosmopolita del mundo para trabajar los 365 días del año. Eso sí, no donde nos han puesto (en la rambla Santa Mònica), donde aparcan los vehículos los Mossos.