Buenafuente y su ‘Singlot’ rinden homenaje a Pepe Rubianes

Este verano, Andreu Buenafuente volverá a convertir a Sant Feliu de Guíxols en la capital de la comedia. La quinta edición del festival Singlot inmortalizará la figura de Pepe Rubianes con cuatro días intensivos de monólogos en la ciudad catalana. Del cuatro al siete de julio, Andreu Buenafuente, Berto Romero y Carlos Latre rendirán homenaje al famoso cómico en el espectáculo Hem de parlar, nene, David Broncano llevará su aclamada La Resistencia al teatro por primera vez, y otros diez humoristas, entre los que destacan Brays Efe y Quim Masferrer, recorrerán los escenarios en busca de risas y diversión. Andreu Buenafuente presentó ayer la programación durante un acto en el hotel Cotton de Barcelona al que también asistió la directiva del festival y el alcalde de Sant Feliu, Carles Mota.

Por primera vez desde su nacimiento, la edición de este año se celebrará durante cuatro días - y no tres, como siempre- por exigencias de su programación. Mota aseguró durante la presentación que esto es señal de que el festival se ha “consolidado tan externa como internamente, asumiendo nuevos retos, ganando más público año tras año” y que su programación es “más ambiciosa e inédita” que nunca.

No obstante, Buenafuente sigue definiéndolo como un festival “familiar” en el que la programación incluye “tanto artistas consagrados como nuevos talentos”. En esa misma línea, el festival arrancará el jueves con la obra inaugural, La gran ofensa, donde La Bendita Compañía explorarán los límites del humor, y con There Was a Fiesta! (At Carnegie Hall) de La Copla de Wisconsin. Completan la programación el actor gallego Quico Cadaval, que se subirá al camión para interpretar Vacas, guerras, cerdos y curas; Pau Roca, Brays Efe y Sixto Paz, que unen en la producción de Las cosas extraordinarias, Bob Pop y su Tarde Podcast o los mismos Andreu Buenafuente y Berto Romero, que improvisarán durante una hora con Nadie sabe nada. A todo esto, cabe añadir que se celebrará un inédito show de La Resistencia de la mano de su creador, David Broncano, y que Quim Masferrer, que encarna al foraster en el programa de TV3, también subirá al escenario con Bona Gent.

Pero por encima de todo, la programación hará lucir la figura de Rubianes con un espectáculo que ha creado el propio Buenafuente junto Berto Romero y Carlos Latre y que se estrenará el 6 de julio. Además, se le otorgará el Singlot d'Honor póstumo a su familia, algo que según Buenafuente servirá "para seguir apuntalando su memoria y alargando la sombra de su personaje, en la que algunos nos resguardamos muy a menudo".