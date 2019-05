Cruce de denuncias entre candidatos en Tui en plena campaña electoral

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, candidato a la reelección por Convergencia 21 (C21), tendrá que declarar ante la Fiscalía de Vigo por presuntas irregularidades en su gestión tras la denuncia que presentó contra él en enero pasado el hasta ahora concejal del BNG Laureano Alonso. Este también repetirá por tercera vez como aspirante a las elecciones municipales pero como cabeza de lista de En Marea.

La imputación del regidor ha estallado en plena campaña electoral en el contexto de unas diligencias de investigación por una posible prevaricación en la contratación de un asesor jurídico externo y el supuesto trato de favor a una empresa adjudicataria de obras. Esta firma presuntamente rebajó el presupuesto a cambio de quedarse con el granito de las casas expropiadas por el Ayuntamiento, un dato que se habría ocultado a otros licitadores, según la denuncia de Alonso.

Además de negar estas acusaciones el alcalde ha anunciado que llevará ante los tribunales al concejal por presentar dos denuncias falsas contra él. En medio de este cruce de acusaciones, Vázquez Padín ha solicitado el adelanto de su comparecencia, que en principio esta prevista para el 23 de mayo en los juzgados de Vigo, y evitar que coincida con los últimos días de campaña electoral.

"Es muy difícil obviar que estamos ante una cacería hacia mi persona”, ha declarado el alcalde. Vázquez ha lamentado que citen a declarar como investigado a un alcalde y candidato tres días antes de las unas elecciones “porque puede causar un daño irreparable", dijo. También ha criticado el hecho de que el concejal pusiese en conocimiento del Ministerio Fiscal información sin haber solicitado acceso a sus respectivos expedientes en el Ayuntamiento.

Por su parte Laureano Alonso, ha defendido su labor de oposición al conocer la denuncia del alcalde. "Él no me tiene que denunciar por nada, ya que solo me he limitado a poner unos hechos en conocimiento de la fiscalía por si fueran delictivos”, ha argumentado el edil. “Soy concejal de la oposición y mi labor es fiscalizar al equipo de Gobierno".

El escenario electoral en Tui ha avivado viejas rencillas políticas que en octubre de 2017 propiciaron una alianza de partidos de centroderecha para desbancar al que fuera primer Gobierno socialista en este municipio con una moción de censura promovida por el PP. De las ocho formaciones que entonces integraban el arco municipal, la oferta política ha quedado reducida a seis partidos.

En estas elecciones tres formaciones de centroderecha y otros tantos de izquierda se disputan la alcaldía. Con Carlos Vázquez como candidato por C21, su cuñado y técnico del INEM, José Ángel Fernández Rodríguez, es el nuevo aspirante del PP, después de que el exalcalde popular Juan Miguel Díz Guedes (tres veces conselleiro de Manuel Fraga y delegado del Gobierno en Galicia) haya fichado por C’s.

Enrique Cabaleiro, el primer alcalde socialista de Tui desbancado en la moción de censura, es el candidato a la reelección por el PSdeG-PSOE. La única mujer que opta a la alcaldía es María del Carmen Núñez, médico de familia y cabeza de lista del BNG tras el fichaje del hasta ahora candidato nacionalista Laureano Alonso Álvarez por parte de En Marea.