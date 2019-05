El Ayuntamiento de Madrid endurece el control al VTC en vísperas de la campaña electoral

El Ayuntamiento de Madrid ha endurecido los controles a las invasiones indebidas de los carriles bus y taxi, una queja del taxi en su disputa con los vehículos de Uber y Cabify (licencias VTC), dos días antes de que comience la campaña para las municipales. Agentes de la policía municipal y vehículos con cámaras han recibido la orden de vigilar las infracciones en estos carriles, como parte de una nueva campaña específica de control, según cartas que recibieron ayer las asociaciones del taxi y del VTC en Madrid y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las cartas, que recuerdan a los taxistas y a los vehículos con licencia VTC sus derechos y prohibiciones en estos carriles, anuncian el inicio de la campaña municipal, que pondrá especial énfasis en los carriles bus de Madrid Central, incluyendo específicamente la Gran Vía, y calles perimetrales. Los taxistas pueden circular por esos carriles bus y hacer paradas de dos minutos para subida y bajada de viajeros, mientras que los vehículos con licencias VTC tienen prohibido usar esos carriles bus, según la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Las cartas están firmadas por Francisco López Carmona, director general de Circulación del Ayuntamiento.

La medida es un bálsamo para un sector que se siente abandonado por las administraciones. Los taxistas se quejan de que el Ayuntamiento no ha hecho lo suficiente para controlar las infracciones de los vehículos VTC en las calles de Madrid. Además, en el sector hay cierta decepción con la alcaldesa, Manuela Carmena, porque no ha aprobado durante este mandato la ordenanza de regulación del VTC, una promesa durante los días de huelga a principios de año, cuando la pugna contra Uber y Cabify alcanzó su mayor intensidad. La ordenanza está en proceso pero no ha sido finalizada antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Bloque de 20.404 votos

El voto del sector del taxi en Madrid (20.404 taxistas activosa final de marzo) puede virar radicalmente en las elecciones de este mes.Tradicionalmente asociado a la derecha, los taxistas están indignados con la Comunidad de Madrid (PP) por no haber atendido a sus demandas de una regulación más restrictiva del VTC.

Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal del VTC, cree que el Ayuntamiento ha cedido “bajo presión” a las demandas del taxi.

Por su parte, el portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, dice que a pesar de que la Ordenanza de Movilidad Sostenible de octubre del año pasado prohíbe expresamente a los vehículos VTC que usen los carriles bus y taxi durante este período ha habido una “disfunción” en el control. “Pero no es de todos modos el problema más grave del taxi”.

