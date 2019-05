La Junta Electoral Central se divide sobre la presencia de Carmena en los debates

Juristas pertenecientes a la Junta Electoral Central reconocen su división sobre las limitaciones que ha impuesto la Junta provincial a la participación de Más Madrid en los debates electorales, que de hecho impiden su presencia. Aunque hay consenso en que Íñigo Errejón no cumple los requisitos, fuentes de la máxima instancia de arbitraje electoral —a la que Más Madrid estudia recurrir si la provincial se ratifica en su criterio— creen que habría que ser “flexibles” con Manuela Carmena. Estos interlocutores entienden que su lista continúa la de Ahora Madrid en 2015, y que es un sinsentido debatir sin la alcaldesa.

El criterio de la Junta establece que en los debates electorales participen todos los partidos que obtuvieron representación en los comicios anteriores, y aquellos que superaron el 5% de los votos en la misma circunscripción en la convocatoria electoral inmediatamente previa. La lectura estricta de esa norma permitirá que Vox participe en los debates de Madrid —aunque no logró representación en 2015, superó el 5% de los votos en la región en las elecciones generales del 28 de abril— y que Más Madrid no lo haga —no existía en 2015 y no se presentó a los comicios generales de 2019—. Sin embargo, hay voces en la Junta que reclaman flexibilizar ese criterio y ver en la candidatura municipal de Carmena una continuidad de la que ella misma encabezó con Ahora Madrid en 2015 —y que logró la alcaldía—.

“Me cuesta mucho pensar que la decisión de la provincial se mantenga si se recurre ante la Junta central”, explica un integrante de este organismo. “En el ámbito municipal, se puede considerar a Más Madrid como heredero de Ahora Madrid. Y no tiene sentido un debate sin la alcaldesa actual”, continúa. “Hay que distinguir la norma del espíritu de la norma, y no podemos ser tan rígidos como para que hurtemos un debate democrático”.

“La interpretación de que Más Madrid es un nuevo partido a nivel municipal es demasiado rígida”, coincide un segundo miembro de la Junta central. “En el fondo, Más Madrid sería una derivada de Ahora Madrid, porque coinciden personas, y el número uno de ambas listas, que es la alcaldesa”.

“Hay división, y es la división usual en la forma de intrepretar el derecho: espiritualista o rigorista”, reconoció una tercera fuente. “En España hay 8.000 municipios y cientos de miles de listas electorales. Si se acepta que Carmena debata, hay que garantizar el principio de igualdad y atenerse a las consecuencias”, añade. “Así se abriría la puerta a borrar una distinción básica para el sistema, la que hay entre partido nuevo y grupo político representativo”

Todos los interlocutores consultados coinciden en que solo hay discrepancias sobre la presencia de Carmena en los debates, ya que Errejón, que encabeza la lista autonómica de Más Madrid, no puede reclamar ser el heredero de ninguna marca electoral de 2015 —Podemos se presentó entonces y también lo hace ahora—. Al tiempo, los miembros de la Junta están de acuerdo en que no cabe debatir ninguna de las otras decisiones que limitará la campaña de la plataforma.

Así, Más Madrid no gozará en las mismas condiciones que los partidos que tuvieron representación en 2015 de los espacios gratuitos en farolas y tablones que deben ceder las administraciones para la publicidad electoral —la plataforma no recurrirá esa decisión—. Tampoco se beneficiará de espacios informativos o publicitarios en los medios de comunición públicos similares a los de sus competidores, porque la Junta le considera un partido nuevo —Más Madrid estudia recurrir esa decisión ante el Tribunal Supremo—. Finalmente, el partido de Carmena y Errejón, tampoco tendrá espacios informativos en los medios públicos al nivel de las formaciones que no son nuevas —Más Madrid estudia qué hacer al respecto—.

¿Y los debates? El partido de Carmena y Errejón considera que la Junta provincial de Madrid no se ha pronunciado específicamente sobre su presencia. Sin embargo, es consciente de que los medios de comunicación públicos, instruidos por el organismo, están registrando planes de cobertura informativa que no les incluyen en los debates. Y la plataforma recurrirá, precisamente, esa planificación informativa.

“Vamos a recurrir a la junta provincial y la central los planes de medios, como el de Telemadrid, con debates en los que no se nos incluya”, especificó un portavoz de Más Madrid.

Villacís y Almeida



También los rivales de Carmena se mostraron a favor de que pueda participar en los debates.

“Yo preferiría que Manuela Carmena estuviera en los debates. Es la alcaldesa de Madrid y creo que tiene que rendir cuentas de su gestión de los últimos cuatro años”, manifestó José Luis Martínez Almeida, el candidato del PP. “Creo que la ciudadanía quiere que podamos confrontar nuestras propuestas por un Madrid mejor y seguro que todos los grupos municipales quieren lo mismo”. El candidato popular sostuvo que respeta la decisión de la JEC y la aplicación de “la normativa electoral absolutamente legítima”, pero insistió en que cree todos los candidatos “deben confrontar las propuestas”.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró también que respeta el criterio de la Junta Electoral, pero cree “que los madrileños merecen ver la contraposición de proyectos para Madrid”. “Me hubiese encantado defender el liberalismo frente al populismo”, añadió. Y remató: “Más información no debilita sino fortalece nuestra democracia”.

