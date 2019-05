TV3 retirará la publicidad de juego y apuestas en línea en horario infantil

TV3 y Catalunya Ràdio retirarán la publicidad de juego y apuestas en línea en horario protegido para la infancia a partir del próximo 30 de junio, según ha anunciado la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach.

Ante la comisión de control de la actuación de la CCMA en el Parlament, Llorach ha dicho que comparte la preocupación que ha expresado el Colegio de Médicos y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la influencia que puede tener la publicidad en las patologías derivadas del juego en los menores.

Por esta razón, la presidenta de la CCMA ha trasladado a la dirección de Marketing y Venta la orden de evitar la publicidad de juego y apuestas en línea en horario protegido en todos los canales de la Corporación. "No podemos hacer efectiva esta decisión antes del 30 de junio porque ya hay publicidad contratada en los espacios deportivos y no la podemos retirar, pero a partir de esta fecha no habrá mas", ha aclarado.

"Nos preocupa este tema, especialmente cuando los anuncios los protagonizan personajes famosos que tienen ascendente sobre niños y adolescentes", ha añadido. En su opinión, "sería necesario cambiar la legislación que permite que estos anuncios se emitan", pero mientras esto no ocurra, la CCMA atajará su presencia con medidas internas.