Valdemarín, el voto de la derecha, con crespón negro en la bandera

Los hoteles huelen a perfume de higo, hay patinetes eléctricos en cada esquina y El Embassy, La Mamona y Volapié, la santísima trinidad de las franquicias exquisitas, mantienen abiertas sus sugerentes puertas. Sin embargo, bajo tierra se registran movimientos telúricos que mantienen alerta a muchos de los vecinos de este lugar a las afueras de Madrid. “España es el Titanic pero con los pasajeros aplaudiendo”, dice Luisa Herranz, una señora de 67 años.

Valdemarín, un barrio residencial del distrito de Moncloa-Aravaca, junto al hipódromo, en el que viven algunos apellidos ilustres, votó en masa a la derecha el domingo de elecciones generales. Se puede decir sin miedo a equivocarse que en estas calles por las que caminan jubilados en chándal y zapatillas de colores chillones, como Herranz, no le van a erigir una estatua al presidente Pedro Sánchez. El 92% eligió entre PP, Ciudadanos o Vox. Fue aquí también donde el partido de extrema derecha de Santiago Abascal sacó su mejor porcentaje de votos en Madrid capital (29,4%).

“¿Por qué Abascal? Porque no es un cobarde. Siempre le había votado al PP, pero les da miedo hacer lo que tienen que hacer”, continúa Luisa, que el otro día se encontró al socialista José Bono en Illescas durante una corrida de toros y lo puso “de vuelta y media”. Como su marido es ruso, a menudo recibe a familiares rusos en casa y todo es cordialidad y risas hasta que alguno de ellos se mete con Franco: “Los freno en seco. La única que habla mal de él soy yo, que por algo lo he sufrido. Qué sabrán ellos”.

En un puente que conecta el barrio con el otro lado de la carretera de A Coruña apareció hace tiempo una pintada: “Rajoy, traidor”. La maniobra hacia el centro político que ha anunciado Pablo Casado, el líder del PP, de cara a las elecciones del 26-M para frenar la sangría de votos pilla aquí a contramano. Tras la victoria del PSOE, entre los vecinos se ha difundido por WhatsApp una bandera de España con un crespón negro que algunos han colocado de foto de perfil.

El luto continúa tres días después en este lugar con una de las rentas per capita más altas de la ciudad. “¡No quiero hablar de política, estoy enfadadísimo!”, brama un señor, que camina ayudado de dos bastones de trekking como si estuviera pisando montaña y no asfalto. Los clientes de radiotaxi piden que les manden vehículos sin la publicidad de Podemos. Las rotondas conectan en cuatro direcciones hileras de chalés con piscina (casoplones, como se dice ahora) y urbanizaciones con gimnasio y pádel. Las residencias de ancianos, como Orpea, en la que vivió sus últimos años el tío del Rey, Alfonso de Borbón, parecen hoteles de cinco estrellas. El servicio, mujeres latinoamericanas en uniforme blanco, es el único que espera en las solitarias paradas de autobús desperdigadas por el barrio.

En esta colonia que antes era un lugar de veraneo para los vecinos del barrio de Salamanca, hasta que comenzó a tener entidad propia como sitio de primera residencia, la victoria de Sánchez se interpreta como un retroceso en las libertades individuales. “Abascal es el que ha tenido valor para decir lo que pensamos todos de la ley de violencia de género. Si tú vas a la cárcel por mirar a tu mujer, ella, por lógica, también tiene que ir a la cárcel por mirarte a ti”, explica Antonio Rodríguez, otro vecino que dedica la mañana a caminar.

Con todo, no ha sido Vox el que más apoyos logró. El PP le superó con el 40,1%. Para María, trabajadora de la sanidad, el partido de Abascal es una derecha excesiva, echada al monte. Sus convicciones, como las de su amiga Charo, casan más con un liberalismo económico y un progresismo social moderado. Eso sí, ni oír hablar de Sánchez. “Es un político nefasto. No confío en él”, dice María. “Prepotente, así lo defino. Haría cualquier cosa por mantenerse en la Moncloa”, lo remata Charo.

Que casi el 30% de sus vecinos haya confiado en la ultraderecha mosquea a Santiago Villarroya, exdirectivo de una multinacional de 80 años. Le parece un número muy alto porque, en general, tiene al vecindario por gente sensata. Él votó a Ciudadanos, porque cree que es un partido equilibrado. “ Pensaba que Vox era una minoría”.

La señora Herranz ha dado la vuelta al barrio en su paseo diario. Vuelve a pasar por los mismos lugares, vuelve a hacerse presente. Saca a relucir que uno de los vecinos es el expresidente Zapatero: “Un asalariado de Maduro viviendo entre nosotros”.

Ausente Zapatero, encontrar a ese 8% restante que ha votado opciones progresistas no es tarea sencilla. ¿Será esta señora que toma café en una terraza? No.¿Y este joven en un Land Rover? Tampoco. ¿Quizá la adolescente que ve un partido de tenis en el exclusivo club Couder, cuya oficina es un hermoso edificio de acero y piedra? No quiere mojarse. ¿Y por último, por intentarlo, no lo será este señor con boina que limpia la lápida de sus antepasados en el cementerio de Aravaca? Bingo. Se apellida Marín y no quiere dar más datos porque en Valdemarín son tres los que votan a la izquierda y cualquiera podría reconocerlo: “Cuando oigo lamentos estos días yo sigo la corriente, pero por dentro...”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram