Del “no es no” a la independencia

Por una cuestión de edad nunca han podido votar en unas elecciones generales, aunque algunos se han estrenado en unas autonómicas y, en el caso de Cataluña, en hasta dos consultas ilegales sobre la independencia. Pero sus problemas e inquietudes van mucho más allá, dicen, de lo que han escuchado en los debates televisados o les ha aparecido como propaganda electoral en su muro de Facebook o en su cuenta de Instagram. Rozan la veintena y suman un total de 1.784.641 chicas y chicos que mañana podrán estrenarse en las urnas de unos comicios generales. Si cumplen con las previsiones del CIS, solo la mitad de ellos acudirá realmente a votar.

Las principales preocupaciones de Elena Sánchez, de 20 años, son el mantenimiento de los servicios públicos. Como el color de la chapa que porta en su mochila con el lema No es no su voto será morado: “Siempre he pensado votar a la izquierda, pero temo que el PSOE acabe pactando con Ciudadanos y eso afecte en asuntos sociales”. Mañana esta estudiante de Matemáticas se trasladará hasta Mataró para poder ejercer su derecho.

Les preocupan los servicios públicos y la extrema derecha

En Cataluña, el problema territorial ha sido, todavía más, uno de los puntales de la campaña, y para muchos nuevos votantes representa su principal preocupación y la razón que decantará las siglas de su papeleta. Es el caso de Alicia Carrasco, de 19 años: “Para mí el tema de la independencia es el principal; yo quiero que Cataluña siga formando parte de España y por eso votaré a Ciudadanos, aunque en ningún caso me gustaría que acabaran pactando con la extrema derecha”.

En el lado opuesto, Pol Martí es uno de los jóvenes que con 20 años ya ha participado en dos consultas ilegales sobre la independencia: “Voté el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 y creo que es innegable que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro”. En estos comicios, optará por ERC y dice que no entendería que, llegado el caso, el partido de Oriol Junqueras no apoyara un Gobierno de izquierdas. “Dejar que gobernaran las derechas sería contraproducente”.

Miguel March llegó desde Mallorca en 2017 al tiempo que el Parlament tramitaba las leyes de desconexión. Aquel otoño convulso vio cómo se declaraba una república que duró segundos, y acabó con la prisión provisional de la mayoría de líderes del procés. “Una cacería contra el movimiento independentista”, dice March sobre el proceso judicial. “No tengo una idea suficientemente formada sobre el derecho a decidir, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la idea de los Países Catalanes, porque en Baleares ese sentimiento prácticamente no existe”. Marc sostiene que es necesario un pacto por la Educación y ya ha votado por correo a Unidas Podemos. “Es el partido que más defiende la sanidad y la educación, aunque a veces se pase con las políticas económicas”.

Otra de las preocupaciones que comparten algunos de estos jóvenes es el auge de la extrema derecha. Nerea Cuba cree que se debería llegar a prohibir los partidos que discrimen a las personas por su origen, y culpa a los medios de comunicación del auge de Vox. “No se les debería haber dado tanto espacio público, porque han estado meses diciendo burradas y ahora pasa lo que pasa”, esgrime.

Desencantada con la política, ha sido la posibilidad de que la extrema derecha llegue a decidir un gobierno lo que ha impulsado a esta estudiante a ejercer su derecho al voto. “Este fin de semana iré a propósito a mi pueblo, Les Borges Blanques (Lleida), que es donde tengo que votar. Aunque no me gusta ningún partido, dentro de lo malo, tendré que escoger alguna de las fuerzas que tienen más posibilidades de salir en el Congreso”, comenta Cuba.