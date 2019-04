Bonig rompe a llorar al recordar los momentos más “duros y difíciles” del PP valenciano

La presidenta y candidata del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, ha enmudecido emocionada a escasas horas del cierre de la campaña electoral del 28-A. En un mítin celebrado en Valencia, la dirigente popular ha roto a llorar al recordar los peores momentos vividos por la formación conservadora en los últimos años a cuenta de los casos de corrupción.

"Bien sabes presidente que ha habido momentos duros, muy duros; difíciles y complicados, pero", ha reivindicado, "que jamás nos rendimos, ni agachamos la cabeza ni permitimos que nos pisoteasen", aunque les daban políticamente por muertos, ha enfatizado la candidata con la voz quebrada en un mítin en Valencia con el presidente y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado.

Bonig le ha "jurado" al presidente del PP que este domingo será la primera mujer presidenta de la Generalitat y contribuirán a ayudarle a ser el próximo presidente del Gobierno: "El PP valenciano volverá a llevar a la Moncloa a un presidente del PP, como siempre lo hemos hecho".

Casado se ha comprometido a ocuparse de la Comunitat Valenciana pues esta tierra ha estado "demasiado tiempo sin un respuesta satisfactoria" y ha asegurado que es "casi valenciano", pues su mujer y su hijo son ilicitanos y pasa mucho tiempo en la Comunidad.

El dirigente popular ha reiterado su compromiso con las infraestructuras, la financiación autonómica, el agua, el campo, la industria o la innovación de la Comunidad Valenciana. "Quiero a Valencia y me siento casi valenciano, no voy a permitir que nadie me llame apéndice de los Països Catalans; cuando yo sea presidente, Valencia no va a ser catalana".