Mark Knopfler inicia en Barcelona la que podría ser su última gira

Lo más estridente de la noche estaba siendo la americana con la bandera inglesa del presentador del concierto que Mark Knopfler dio este jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona, tras años sin pisar un escenario. Hasta que las 13.000 personas que asistieron a la reaparición de este hombre tranquilo escucharon, con tristeza, que ahí empezaba la que, sugirió, podría ser su última gira mundial. "Ahora soy un hombre viejo", compartió. En un concierto de marcado acento folk, el que fuera alma de los Dire Straits, de 69 años, reivindicó la vigencia de la tradición. Sin estridencias... fuera del anuncio.

El músico escocés ha iniciado en Barcelona su gira 'Down The Road Wherever' y después de otras fechas en España, continuará por toda Europa, finalizando en Verona (Italia) en julio, antes de dar el salto a Estados Unidos. A nivel nacional, Knopfler también actuará durante los próximos 10 días en la Plaza de Toros de Valencia; en el WiZink Center de Madrid; la Plaza de Toros de Córdoba; el Coliseum de A Coruña, y en el Navarra Arena en Pamplona.

Knopfler se presenta en esta gira con una banda ampliada de diez integrantes, la mayoría de los cuales han estado trabajando con él durante más de dos décadas: Guy Fletcher (teclados) , Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín y cistro), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería).

Mark Knopfler lanzará su noveno álbum de estudio bajo el título 'Down The Road Wherever' el 16 de noviembre.