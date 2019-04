Adoro a Billie Eilish. Hasta tal punto que me gasté 140 € en una página online de compra de entradas que resultó ser fraudulenta para verle este septiembre en el Wizink Center y, cómo no, acabé denunciando la compra a las 1.30 de la madrugada en una comisaría cerca de casa. Me sentí culpable asistir a esas horas de la noche, sobre todo porque no era tan urgente, como cuando vas a visitar al médico sin motivo alguno. Siento que estoy estorbando e igual podrían estar atendiendo a otra persona que realmente lo necesita.

El caso es que en una entrevista, Billie Eilish, a sus 17 años confesó que pensaba que las Spice Girls eran un grupo de música ficticio que surgió de la película de culto de 1997 ‘Spice World’. Algo como la versión de carne y hueso de 'Josie and the Pussycats', del 2001, o 'Ladies & Gentlemen, The Fabulous Stains', películas que sacaron un disco del grupo. Entonces me sentí muy mayor. A mis veintes. Me imagino que así fue cómo se sintió mi padre cuando le comenté que fui a ver a Greg Miller, imitador de Elvis Presley, en el Teatro Fígaro el pasado domingo en ‘Elvis Vive, Tributo a Elvis Presley’ (un show que os recomiendo al 100%) y le dije que, en mi imaginario, las canciones de Elvis, al igual que The Beach Boys, existían únicamente en los shows (especistas) de los delfines en los zoos, aunque sepa claramente que Elvis es un icono (y siempre lo será, no estoy infravalorando su trabajo).

Algo parecido ocurre con mi primo pequeño que vive en Taipéi. En Taiwán, algunos camiones de basura reproducen la obra ‘Für Elise’ en bucle para avisarle al vecindario que se preparen para tirar la basura, estrategia que consiguió que los ciudadanos del país redujeran la cantidad de basura que arrojan y multiplicase su reciclaje. Si Beethoven supiera... A sus cuatro años de edad él siempre pensaba que Beethoven escribió la obra con el objetivo de que sonase en los camiones de basura, como Brian Eno escribiendo música para aeropuertos.

Partiendo que esto puede ser conflictivo ya que es una forma de anular la historia, siempre me pareció curioso cómo generamos un sentido de añoranza por elementos del pasado conociendo o no su historia. Me recuerda a una frase de 'Midnight in Paris', en el que dicen que "La nostalgia es la negación […] la noción errónea de que un período de tiempo diferente es mejor que el que uno vive- es un defecto en la imaginación romántica de las personas que encuentran difícil de hacer frente al presente".

Yo soy uno de esos románticos. Tanto que, como muchos otros productores, cuando estoy produciendo mis canciones, meto intencionadamente el sonido de vinilos y de casetes en las canciones aun grabándolo con la mejor calidad de sonido en un estudio de grabación, o como es el caso de Octavio Terol Bernabé y las cintas de VHS, que este jueves inaugura su exposición ‘VIDEOCLUB’ a partir de las 19.00 en La Fresh Gallery (Conde de Aranda 5), un lugar donde, en 2012, fui a ver la exposición de Bruce LaBruce que me inició a su universo y al de tantos otros artistas subversivos, disidentes e irreverentes que tanto admiro.

La exposición hace una selección muy personal de algunas de las películas y series de TV favoritas de Octavio Terol para exponer su videoclub particular. Hace su propia versión de las carátulas de pelis y series conocidas por todos e intenta homenajear ese diseño a veces tosco y abigarrado, pero también sorprendente efectista de los 80.

También os recomiendo que os paséis por Uploading en el espacio Experimento del 25 al 28 de abril, un evento en formato de tienda pop up desarrollado por Curated Mngmnt, concepto que nace como una iniciativa para activar el intercambio internacional de ideas creativas y como un archivo para creativos emergentes internacionales. Estarán presentes en el pop up diseñadores nacionales como CÉLIAvalverde, ganadora del premio MBFW Ego Madrid, Corsicana, Gra Truvier o Pol Studio.

