La oposición paraliza la comisión municipal por la ausencia de concejales de BComú

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona forzó ayer a un receso de la comisión conjunta que se celebraba en el Consistorio al estar presente en la sala solo un concejal (Agustí Colom) del equipo municipal de Bcomú y dejar en manos de técnicos municipales las intervenciones en nombre de los responsables políticos.

Las cuatro comisiones que cada mes se realizan en el Ayuntamiento la semana previa al pleno municipal se fusionaron ayer en una. La sesión maratoniana se realizó así por varias variables: estar en plena Semana Santa, ser la última de mandato y en periodo de campaña electoral para las elecciones generales en las que se presentan tanto el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, como el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.

La presidenta de la comisión, Francina Vila (PDeCAT), recordó ayer por la mañana que el reglamento permite a los regidores del gobierno ser asistidos por un cargo técnico, pero criticó: “El Gobierno lleva esta posibilidad al máximo extremo. Y según la agenda de los concejales de BComú deberían estar en la sala”. Vila reprochó que la ausencia del equipo de gobierno “pervierte” los objetivos de debate de la propia comisión.

La concejal del PSC, Montserrat Ballarín, pidió “por respeto a la institución” que se suspendiera la comisión hasta que aparecieran los responsables del gobierno. Javier Mulleras (PP) criticó la falta de interés de BComú en la comisión: “¿Es transparencia decir que los concejales están en un sitio en el que no están?”, y Jaume Ciurana (PDeCAT) reprochó al Gobierno de Colau el “menosprecio institucional”, y exigió que Asens y Pisarello que dimitan para hacer campaña electoral. “Si no está el responsable político del tema que se aborda no se puede hacer el debate”, reprochó Jordi Coronas (ERC), mientras que Marilén Barceló (Cs) criticó que los concejales engañen en sus agendas,y recordó que todos los ediles hicieron ayuer un esfuerzo para asistir a la última comisión. La concejal de BComú Gala Pin —volvió a la sala en medio de la discusión— y defendió que “en todo momento” había algún regidor del Gobierno en la sala y pidió no exagerar la situación.La comisión se suspendió unos minutos y se retomó con la presenciá del concejal de Presidencia, Eloi Badia.