Ábalos alerta del riesgo de que España pase del bipartidismo imperfecto al multipartidismo caótico

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apelado este jueves al "sentido de juego limpio y a cierta mesura en las formas" en política porque son "las bases del sistema" y cuando "se debilitan o son zarandeadas irresponsablemente" por tacticismo o por que no te adelanten los competidores, "que a veces son los más amigos", la democracia "se resiente y descarrila" y con ella lo hace la convivencia.

En su intervención en el Forum Europa, Ábalos ha advertido que precisamente el 28 de abril están en juego, más allá de cuestiones concretas o programas electorales, la democracia y la convivencia. "España no puede pasar de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo caótico", ha dicho, y se necesitan "amplias mayorías para asegurar la gobernabilidad" además de consensos "para transformar y modernizar el país".

Asimismo, ha asegurado que reconocer al rival como interlocutor válido y "confiable" resulta fundamental en democracia, por lo que ha hecho un llamamiento "al entendimiento, a reivindicar el civismo, a la buena educación compatible con la pasión, a la moderación, a la centralidad, al entendimiento y al acuerdo".

Ábalos ha apuntado que "algo grave está sucediendo" cuando dirigentes jóvenes de otros partidos "con formación superior" son "incapaces de mantener un mínimo respeto institucional" y trasladan a los parlamentos "el lenguaje más deplorable, propio de las redes sociales".

Tras preguntarse "dónde está el límite", ha recordado las palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre las "manos manchadas de sangre". "Si uno dice esto ya no es qué puede decir después, es que igual ya no hay nada que hablar", ha señalado.

A la pregunta de si el PSOE indultaría a los políticos catalanes del procés, de llegar el caso, Ábalos ha respondido que la justicia no puede hacer "testimonialismo". "Les pido a quienes crean en el estado de dercho, que crean en la justicia, en la separacion de poderes, que respeten la decisiones de los tribunales y no anticipen debates politicos que no hacen más que viciar la accion de la justicia", ha subrayado el ministro.