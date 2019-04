Compromís propone vincular las ayudas públicas a empresas a que no haya explotación laboral

La candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, ha propuesto un plan contra la explotación laboral con un programa específico de control y sanciones para evitar las horas extra no remuneradas, además de vincular las ayudas públicas a empresas donde no haya explotación laboral.

Además, ha asegurado que impulsarán si siguen en el poder una Ley Valenciana de Empleo para coordinar todo el sistema de agentes e instituciones que intervienen en las políticas activas de ocupación y en el desarrollo territorial.

"Queremos que esta ley tenga una vertiente muy participativa, muy práctica para los trabajadores y para los que están buscando trabajo, y que, en definitiva, permita fomentar el empleo estable y de calidad", ha señalado Oltra, quien se ha reunido con la dirección de CC OO PV para recibir un documento con 48 propuestas del sindicato.

Ha subrayado la necesidad de que los trabajadores "tengan un trabajo digno, estable, no deslocalizable, bien remunerado que permita a las personas llegar a fin de mes" porque "esa figura que era impensable hace 15 años, la de los trabajadores y trabajadoras pobres, se tiene que combatir, igual que en materia de hombres y mujeres hay que seguir trabajando para cerrar la brecha salarial que separa el sueldo de un hombre y el de una mujer".

Oltra ha puesto en valor "toda la transformación de lo que era el Servicio Valenciano de Empleo y que ahora se llama Labora, que ha pasado de ser una oficina burocrática a ser una oficina que realmente es útil en la búsqueda de empleo" y ha prometido seguir también con los planes que se han impulsado desde la Consejería de Economía Sostenible, el Avalem Joves y el Avalem Experiència.

Además, ha subrayado la necesidad de una financiación justa: "No puede ser que los valencianos seamos españoles de segunda, no puede ser que seamos la única comunidad autónoma pobre, con la renta per cápita por bajo de la media, que sea pagadora neta. No puede ser que una persona que vive en Cantabria tenga 800 euros más que una persona que vive en la Comunitat Valenciana".

Así, esto "se tiene que solucionar porque esa es la garantía también para poder desde los poderes públicos garantizar los derechos de las personas, crear esas condiciones de creación de empleo a través de las políticas de empleo activas, y reforzar el INVASSAT con la inspección y la prevención de riesgos y siniestralidad laboral que es un problema de primer orden que se tiene que abordar".

La reunión de Oltra con CC OO se produce un día después de mantener un encuentro con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y los presidentes de las comisiones de trabajo de la organización, para presentarles las 130 medidas económicas que están exponiendo a todas las formaciones políticas con representación en Les Corts. La vicepresidenta de la Generalitat reivindicó "el clima de diálogo" que les ha "caracterizado no solo estos cuatro años, sino en general" y ha insistido en que "esa es la base de la política en un momento en que la política tiene muy poco ruido y poca serenidad".