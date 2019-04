Más de 5.000 personas protestan en Barcelona contra la subida de los alquileres

Más de 5.000 personas, según la Guàrdia Urbana, protestaron este sábado en las calles de Barcelona contra la situación del alquiler y la especulación inmobiliaria. La manifestación, que se inició a las 18 horas en los Jardinets de Gràcia bajo el lema 'pinchemos la burbuja', se engloba dentro de un llamamiento europeo para denunciar los alquileres abusivos y pedir medidas urgentes para frenar los desahucios. Las concentraciones se celebraron paralelamente en diferentes ciudades españolas y del resto de Europa como Zaragoza, Madrid, Nápoles, Londres, París o Berlín. En la capital germana la cita coincidió con un una recogida de firmas para iniciar un referéndum con la finalidad de expropiar pisos que sean propiedad de empresas que posean más de 3.000 viviendas.

La marcha de la capital catalana, convocada por más de 70 entidades, recorrió la avenida Pau Claris bajo los gritos de: "No se entiende, gente sin casas y casas sin gente", "Vecina, despierta, desahucio en tu puerta" y "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa". El recorrido siguió hasta Gran Vía y finalizó en plaza Catalunya. Algunos de los asistentes se mostraron preocupados ante la dificultad de encontrar piso: "No podemos pagar indefinidamente el precio que nos marcan los fondos buitre", manifestó Francisco Aroca.

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, Jaume Palomero, explicó que la ciudad se encuentra ante una situación “insostenible” y tachó de "vergüenza" que no se hayan regulado los precios del alquiler: "Los precios tienen que estar vinculados a los ingresos de la gente y tienen que acabar los desahucios sin alternativa". En la misma línea se expresó la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, que añadió que en Barcelona se producen una decena de desahucios diarios: "Pedimos a los políticos soluciones dignas porque las personas se ven avocadas a ocupar una vivienda o vivir en la calle".