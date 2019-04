La casa natal de Dalí abrirá en 2021

El edificio modernista del 1898 situado en el número 6 de la calle Monturiol de Figueres, donde Salvador Dalí nació y vivió los primeros años de su vida, abrirá sus puertas al público como espacio musealizado el segundo semestre de 2021. El Ayuntamiento de Figueres ha recibido una subvención de 1,4 millones de euros para la segunda fase de su rehabilitación que permitirá hacer una rehabilitación integral. Las obras de la primera fase se iniciarán en las próximas semanas.

El alcalde, Jordi Masquef, satisfecho, indicó que esta aportación permitirá hacer realidad “uno de los principales proyectos que debe regir la ciudad en los próximos años, convertir este inmueble en un polo de atracción turística”. El objetivo es que “se diversifique la oferta de turismo cultural que hay en Figueres, que no sólo haya un polo de atracción turística alrededor del Museo Dalí, que haya flujo de gente que visite la ciudad para alargar las estancias y ofrecer nuevos paquetes turísticos y generar más riqueza”.

La rehabilitación de esta casa fue adquirida por el consistorio en 1994, tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros. Las obras están divididas en dos fases, la primera, de 1,1 millones, cuenta con aportaciones de la Diputación de Girona (500.000), el Estado (250.000) y el resto con fondos municipales.

El director del Museo del Empordà y responsable de la museización, Eduard Bech, mantiene que será el “único espacio en el mundo” donde se interpretará la figura del genio surrealista y que el visitante verá “las mil caras de Salvador Dalí”. Se dará a conocer desde niño hasta el final de su vida y se mostrará cuán grande era este artista, de caras para fuera, como artista y de caras a dentro, sus relaciones personales y con la Figueres de la época. “Será un añadido, un complemento a la visita de todos los espacios dalinianos, que se podrá visitar antes o después”, explicó.

El siguiente objetivo es la adquisición de tres pisos de la Casa Roger, situada unos metros más abajo de donde Dalí nació en 1904 y de donde su padre tenía la notaría en los bajos. En 1912 la familia se trasladó de alquiler a este nuevo piso con la Plaça de la Palmera al fondo, y allí el genio vivió y desarrolló los primeros pasos como pintor. Allí recibió la visita de Luis Buñuel y Federico García Lorca y desde la terraza, donde estaba el lavadero, pintó a su hermana Anna Maria. El edil de Promoción Económica, Manel Toro, explicó que están tramitando la adquisición de uno de los tres pisos con la intención de “hacer un proyecto conjunto y llegar a tener unidos de alguna manera estos dos edificios emblemáticos”.

En cuanto a la posición frente a este proyecto de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Masquef ha sostenido que le consta de forma “oficial” que se ha producido una evolución en su posicionamiento. “Años atrás no tenía ningún interés en este proyecto, no lo veían de buenos ojos, pero su posición ha ido mutando y no se opone” aseguró. “Hay contactos con la Fundación y nos gustaría contar con su total complicidad porque necesitamos su apoyo para avalar o apadrinar este proyecto”, insistió el alcalde. Desde la Fundación Gala-Salvador Dalí se aseguró ayer que “mantiene una constante relación con las instituciones. Sin embargo, en puertas de una campaña electoral, la Fundación no hace declaraciones que puedan ser objeto de interpretaciones”, explicaron a este diario.