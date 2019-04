Los partidos en Cataluña firman el primer acuerdo unánime contra el racismo

A las puertas de un ciclo electoral que se prevé muy polarizado, los partidos políticos en Cataluña se han comprometido este lunes a fomentar un "debate responsable sobre inmigración y contra el racismo y la xenofobia". El acuerdo es unánime y recoge un compromiso de mínimos, que obliga a las formaciones a que, si emiten mensajes sobre inmigración, estos no inciten al racismo, sean contrastados y contextualizados, y que el modo de tratar esta temática no varíe según el público al que se dirige. El manifiesto también lo han firmado Ciudadanos y el Partido Popular, que por primera vez se suman a una mesa de partidos impulsada por el president, Quim Torra. Al acto han asistido más de cincuenta entidades y asociaciones dedicadas a la inmigración, que han instado al Govern a llevar a cabo políticas públicas concretas.

El acuerdo alcanzado por todos los partidos con representación en el Parlament es inédito, pero se limita a la responsabilidad que tienen los políticos en sus discursos. Con todo, será una herramienta para medir si los partidos lo cumplen en el ciclo electoral que se abre, con las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo. Precisamente, partidos como el PP y Ciudadanos, firmantes del manifiesto, se han mostrado dispuestos en el ámbito estatal a emular el pacto andaluz, que incluye al partido de ultraderecha Vox. Mientras que, en el plano municipal, candidatos como el popular Xavier García Albiol no renuncian a usar mensajes polémicos sobre inmigración.

Los compromisos adquiridos obligan a los partidos a emitir mensajes que den a conocer los beneficios de la inmigración y de la diversidad, y a no atribuir comportamientos individuales a colectivos, entre otros acuerdos. El presidente Torra, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, el Síndic de Greuges Rafael Ribó, y todas las formaciones políticas y entidades sociales presentes en el acto de la firma del manifiesto —celebrado en el centro Arts Santa Mònica—han celebrado la adhesión unánime al manifiesto.

Sin embargo, algunos representantes políticos y varias entidades han lamentado que el compromiso no vaya más allá de los discursos, y han denunciado la falta de políticas públicas para fomentar la integración y luchar contra el racismo. El objetivo es evitar que se repitan episodios como los recientes ataques y manifestaciones racistas contra centros de acogida a menores extranjeros sin referentes familiares, en Castelldefels y Canet de Mar.

"Hacen falta políticas públicas llenas de compromiso y hace falta compromiso presupuestario. Queremos acoger, pero no tenemos una respuesta completa para que esta acogida sea digna", ha dicho la portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach. La representante de Ciudadanos, Noemí de la Calle, ha pedido que este acto tenga continuidad en un grupo de trabajo en el Parlament.

Las entidades han incidido en el hecho de que, pese al compromiso de los políticos para fomentar un discurso responsable, muchos inmigrantes (unos 800.000, según ha denunciado la representante de la CUP, Natàlia Sancha) no tendrán derecho a voto en las próximas elecciones. "El racismo institucional también es parte del problema, como muestra la ley de Extranjería", ha afirmado Sancha.

"Seguramente, si las personas que no tienen la nacionalidad pudiesen votar, los partidos políticos serían mucho más responsables en sus discursos", ha asegurado el portavoz de la asociación Joventut Multicultural Musulmana. Más duro ha sido Aziz Faye, del sindicato de Manteros, que ha pedido a los políticos que cambien la ley de Extranjería para permitir el voto de los extranjeros. "Ya que no tenemos derecho a voto, al menos que nos dejen en paz, y que no utilicen a los manteros para generar odio y miedo hacia los inmigrantes".