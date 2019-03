Mónica Naranjo dará el pregón de las fiestas del Orgullo Gay

La cantante Mónica Naranjo será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. Un amplio programa de actividades reivindicativas y culturales arrancará con el pregón de la cantante el próximo 3 de julio en la plaza Pedro Zerolo, en el corazón de Chueca. “Este año cumplo 25 años de carrera, pero hay una celebración mucho más importante que la mía... Hace 50 años, en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall, la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre”, dice Naranjo en un mensaje en Instagram.

El director de la organización, Juan Carlos Alonso, anunció este jueves la asistencia de la cantante como pregonera del MADO’19 en el acto “Madrid Destino de la Diversidad” -celebrado en México DF-, un evento para promocionar a la capital como destino líder mundial del colectivo LGTBI.

La artista española también ha querido mostrar su apoyo a la mayor de las festividades que se celebran en España mediante un vídeo, contando una anécdota personal, ocurrida tiempo atrás. “Hace muchísimos años, en un programa de televisión escuché a una persona con cara de muy pocos amigos asegurar que los homosexuales estábamos enfermos. (…) Y luego caí en la cuenta de que tenía razón. Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”. Naranjo despide su reflexión con una sonrisa: “Feliz Pride [orgullo]. Allí estaré con todos vosotros”.

Los organizadores de MADO’19 -AEGAL, COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)- han reivindicado la figura de Naranjo, “una mujer que lleva toda la vida apoyando la causa LGTBI, no solo en España, sino por toda Latinoamérica”. Y han añadido, en palabras de Alonso, “sentirse orgullosos”. La artista, que presentará un programa de televisión sobre sexo, habló en febrero abiertamente de su bisexualidad. “He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo”.

MADO Madrid Orgullo 2019 se celebra del 28 de junio al 7 de julio con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino y la Comunidad de Madrid. El acto central tendrá lugar el 6 de julio con una manifestación que llevará por lema Mayores sin armarios: ¡Historia, lucha y memoria!, y que partirá desde Atocha hasta la plaza de Colón.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram