El Govern avanza el traslado de los menores migrantes de Castelldefels “por su bienestar”

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha asegurado que han decidido avanzar el traslado de los menores no acompañados que estaban en el 'esplai' Cal Ganxo de Castelldefels (Barcelona) "tanto por su bienestar como por el de los educadores".

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, el consejero ha precisado que el traslado se ha avanzado dos días, a pesar de que el lunes afirmaron que los hechos ocurridos el fin de semana no modificarían el plan de traslado, previsto para mediados de mes. 25 encapuchados asaltaron el centro el pasado sábado por la noche. El Homrani ha añadido que los ataques contra el centro de menores son hechos muy graves con connotaciones racistas, y no una simple pelea entre jóvenes, y ha pedido no edulcorar estos ataques.

El incidente, dividido en tres episodios, supone el ataque más grave que, según la Generalitat, se ha producido nunca en un centro de menores tutelados. La Administración catalana habla de una agresión racista intolerable e injustificable, lo denunciará ante la Fiscalía de delitos de odio y se presentará como acusación particular en la causa judicial. La alcaldesa de Castelldefels, María Miranda (PSC), rebajó el tono y se refirió a peleas entre jóvenes del municipio y menores migrantes.

La llegada a Cataluña de estos adolescentes ha colapsado a la Generalitat y empieza a dar señales preocupantes de problemas de convivencia, con tres ataques a centros de menores en una semana. En 2017 llegaron 1.489 menores inmigrantes no acompañados; en 2018, 3.659.