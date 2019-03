Bilbao se hace a la mar

Cartel anunciador de la sexta edición Sail In Festival. / CARLO BORLENGHI

Bilbao acoge del 7 al 10 de marzo la sexta edición del Sail In Festival, una cita indispensable para los amantes del mar y de la navegación a vela. La capital vizcaína vuelve a convertirse un año más en punto de encuentro de navegantes de reconocido prestigio, profesionales del sector y público general.

Sail In Festival nació en 2014 como un proyecto para difundir el pasado, presente y futuro de la navegación a vela. En 2018, el certamen emprendió un nuevo eje estratégico de desarrollo con Sail Inn Pro, un encuentro profesional dirigido a la industria con el fin de generar desarrollo económico a través de proyectos de tecnología e innovación aplicados a la náutica deportiva y de competición: este año, la jornada profesional se celebrará en Getxo, el día previo a la inauguración del festival sociocultural.

El catalán Joan Vila (Barcelona, 1961), considerado uno de los mejores navegantes, con cinco vueltas al mundo y ocho participaciones en Copa América, será el encargado de inaugurar el certamen, el jueves, a las 19.30 en la sala BBK, en una sesión dedicada a la Volvo Ocean Race.

En su sexta edición, el festival rendirá homenaje al veterano navegante francés Jean-Luc van den Heede, de 73 años, que recibirá el Premio Sail In Festival por los éxitos cosechados durante las últimas dos décadas. El experimentado marino acaba de ganar, el pasado 29 de enero, la Golden Globe Race 2018, la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia.

Extensa programación

Carlo Borlenghi

El certamen ofrece una extensa programación, con más de 20 proyecciones, 10 estrenos cinematográficos, una veintena de ponencias, exposiciones temáticas, clases magistrales y una jornada educativa para niños, que podrá seguirse en espacios como el Museo Marítimo, la sala BBK y Metro Bilbao.

Sail In Films y Sail In Talks ofrecerá películas, cortos, documentales y mesas redondas centrados en el mundo de la vela: historias cotidianas, aventuras y regatas narradas por sus protagonistas. Experiencias que van desde el estreno de Team Mapfre en la Volvo Ocean Race, al que se rendirá homenaje con la presencia de Xabi Fernández, Joan Vila, Antonio Cuervas-Mons Ñeti o el estreno de Maiden, el barco con el que Tracy Edwards se convirtió en la primera mujer en liderar una tripulación íntegramente femenina en la Whitbread Round the World Race 1989-90, que provocó ríos de tinta. También se proyectarán documentales como El padre del viento, la historia de superación del atleta argentino Lange Santiago, donde relata cómo conquistó la medalla de oro en los Juegos de Río tras vencer al cáncer.

Sail In Kids ofrecerá una sesión para colegios el 8 de marzo en la que se proyectará Hondar 2050, nuestro residuo, nuestro problema. Un documental grabado en las costas del País Vasco por Cesare Maglioni, que trata sobre la sostenibilidad, la gestión de residuos en el mar y la incidencia de nuestra forma de vivir y consumir en nuestro entorno.

Dentro del ciclo Sail In Class, Didac Costa, el único español participante en la última Vendèe Globe y el ingeniero y meteorólogo Gabriel Pérez, impartirán el sábado, en las instalaciones del Museo Marítimo, una clase magistral: Leer el mar, el viento y las nubes. Meteorología fundamental para navegantes.

Sail In Expo exhibirá el trabajo de algunos de los mejores fotógrafos náuticos del momento como el del artista italiano Carlo Borlenghi, fotógrafo oficial de Rolex y la Copa América, que se podrá ver en las estaciones de Metro Bilbao en Abando, Moyua, San Mamés y Casco Viejo hasta el 31 de marzo. La sala BBK, por su parte, será escenario de la exposición Mirabaud Yatch Racing Image 2018, imágenes del concurso fotográfico anual cuyo objetivo es premiar a la mejor imagen de regatas tomada durante el año.