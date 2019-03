El alcalde de Alcorcón, David Pérez, reprobado por sexta vez

El alcalde de Alcorcón y futuro numero dos de la lista del PP a la Asamblea de Madrid, David Pérez, fue reprobado ayer por sexta vez en su mandato. El motivo fue una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Madrid que anulaba el cese del secretario del pleno municipal, Gabriel Antonio Dotor Castilla, realizado por Pérez sin consultar al resto de la Corporación. La oposición pidió la reprobación en una sesión extraordinaria, que se convocó de manera automática, al no hacerlo el regidor.

David Pérez ha sido reprobado en las anteriores ocasiones por diferentes motivos. La primera vez por su actitud machista, según la oposición. Durante una conferencia en un colegio católico, tachó a las feministas de “mujeres frustradas o fracasadas”. También las acusó de ser “una sala de ejecución de cientos de miles de niños” al condenar el aborto. La siguiente ocasión se debió a “su actitud homófoba”, según la oposición, al no colocar la bandera arcoíris en defensa del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTBI) en el Ayuntamiento durante la celebración del Orgullo Gay.

La tercera reprobación le llegó por su supuesta implicación en la Operación Púnica, de corrupción y tráfico de influencias en el PP. La cuarta, por el incumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía al no realizar los puntos de su programa de gobierno. La penúltima corresponde a “la expulsión de manera injustificada” de un concejal del PSOE, según criticaron fuentes de este partido.

El pleno de ayer fue solicitado por la oposición el pasado 25 de enero, tras conocerse la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo. En esta se recoge que David Pérez “no motivó suficientemente el decreto de cese del secretario general, Gabriel Antonio Dotor Castilla”. “La decisión de cese tomada por dicho órgano municipal lo fue con desviación”, según recoge el apartado tercero del fallo. El juez Tomás Cobo Olvera estima parcialmente el recurso del secretario cesado y declara nulo su cese. Además, obliga a que sea reincorporado a su puesto “con el abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir”. El magistrado también condena en costas al Ayuntamiento, fijadas en 26.000 euros.

El hecho de que el propio alcalde no convocara el pleno motivó que este lo hiciera de manera automática, por las normas internas de funcionamiento del Ayuntamiento. Los cuatro partidos de la oposición (PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IU) votaron a favor de la reprobación, mientras que el PP se opuso. “El hecho de que David Pérez sea reprobado por sexta vez en este mandato demuestra que este alcalde no puede seguir en el puesto ni representa a los ciudadanos. Le falta talante democrático y ha hecho una gestión desastrosa de la ciudad”, afirmó la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés. Su homólogo de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, mantuvo que la sentencia que le acusa de “abuso de poder”. “Todo esto tiene un claro balance. David Pérez se caracteriza por gobernar muy autoritaria, en la que no sabe negociar”, añadió.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcorcón, Alfonso Reina, recordó que todos los grupos municipales, menos el PP, estaban a favor de mantener a Dotor Castilla como secretario del pleno.

“Ilegal e injustificada”

David Pérez afirmó que la reprobación de ayer era “ilegal, injustificada y nula”. Mantuvo que la sentencia del Juzgado número 9 no era firme todavía. En un primer momento, el fallo no recogía la posibilidad de recurso, pero los servicios jurídicos pidieron una aclaración al magistrado y este aceptó que hubiera posibilidad de apelación. “¿En qué posición me quedo, si tras ser reprobado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid me da la razón y dice que el cese del secretario del pleno se ajustó a derecho?”, se preguntaba ayer el alcalde de Alcorcón.

De hecho, Pérez preguntó a los grupos de la oposición si retiraban la proposición a la vista de que el Ayuntamiento iba a recurrir el fallo. Todos se opusieron y obligaron a que se continuara con el pleno. Pérez se quejó de que la reprobación incluía un apartado que le prohibía recurrir la sentencia, lo que, en su opinión, le causaba indefensión: “Se han querido vulnerar mis derechos, porque, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, yo actué bien en todo momento”, señaló el alcalde. Este todavía no sabe si será el candidato del PP para el Ayuntamiento de Alcorcón o, por el contrario, se centrará solo en la lista regional del PP. En los próximos días se sabrá si su partido nombra o no a un nuevo cabeza de lista para el Consistorio alcorconero.

