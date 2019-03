Las dudas con los límites del humor acaban pronto: hacia arriba o en horizontal, nunca con(TRA) las comunidades que están por debajo, puesto que eso implica aplastarlas aún más. Dicho esto, humor sí, también en política y desde las periferias.

Alcorcón Today es un excelente ejemplo. Con inspiración en publicaciones como Mongolia, El Jueves u, obviamente, El Mundo Today, repasa la actualidad del municipio y hace un valioso ejercicio de denuncia social con retranca, a través de textos ingeniosos que publican en twitter y montajes fotográficos que no dejan a nadie indiferente.

Lo más curioso es que cuando pregunté a la persona o personas que están detrás del perfil (prefirieren mantener el anonimato) el porqué de su creación, no me hablaron de sátira sino de amor, de ese que no tiene que ver con la pareja sino con los recuerdos y el barrio. “En Alcorcón están nuestras raíces, nuestra infancia y nuestro futuro, por eso nos duele tanto ver que está en estas condiciones: basura, suciedad, centros municipales cerrados o con poca actividad”.

En efecto, la cantidad de basura que inunda las calles de la localidad se ha convertido en un asunto candente en redes sociales y en las conversaciones que tienen lugar en los portales. Lo es por los meses que lleva sin resolverse, debido a la inmundicia que hay en las islas ecológicas que, a estas alturas, ni islas ni ecológicas y por los olores. Hay días que depositar la bolsa con restos orgánicos, papel o plástico, en su sitio, resulta una auténtica yincana, toca saltar con más habilidad que en una carrera de obstáculos” evitar resbalarse o quedarse pegada y tener una pituitaria a prueba de bombas… fétidas, claro. Ese, comentan los creadores de Alcorcón Today, fue uno de los catalizadores que les llevó a lanzar la primera de sus entregas: “una parodia del programa de televisión Cuarto Milenio con ‘avistamientos’ de barredoras en el Ensanche Sur, uno de los vecindarios más castigados”. Desde entonces, han seguido estrujándose el cerebro para continuar hablando de lo mismo pero de diferentes formas, como el supuesto homenaje organizado desde el Ayuntamiento a una montaña de basura, que representaron como a Justina, la que salía en los Fraggle Rock (hay que tener una edad para entender esta gracia, me consta). Y los que vivimos aquí, al menos, nos reímos, ya que de poco nos ha servido llorar.

El otro catalizador es, precisamente, el regidor del municipio, David Pérez, “nos tiene tan acostumbrados a sus escándalos y salidas de tono que buena parte de los titulares que publicamos se los traga mucha gente, por disparatados que sean”, dicen y confiesan que saben, de primera mano, que algunos de los protagonistas de sus titulares “los han visto y hasta les han hecho gracia y también lo contrario”. El alcalde, por ejemplo, acaba de bloquearles. No obstante, pronto dejará de ser uno de sus objetivos, o no, puesto que se ha convertido en el número dos en las listas del Partido Popular para la presidencia de la Comunidad y, por tanto, abandonará la localidad. Sin embargo, han querido despedirse de él a su manera, con un mapa de Madrid repleto de bolsas negras y una frase: “quiero para la Comunidad de Madrid lo mismo que he hecho en Alcorcón”.

