Los comunes dudan de los ingresos que prevén los Presupuestos de Torra

Cuatro meses después de que los comunes aceptaran entrar en las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat, por fin tienen los números concretos sobre la mesa. Y lo que han encontrado, de momento, no les termina de convencer. La portavoz de la formación Susana Segovia ha comparecido este martes en el Parlament para criticar que el Govern, de entrada, no incluya sus demandas de más inversión social pese a que ayer lunes el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès aseguró que se revertían los recortes que se arrastran desde 2011. El diputado David Cid, por su parte, ha puesto en duda el capítulo de ingresos, pues cree que la Generalitat cuenta con recursos que no podrá tener al no haber unos Presupuestos Generales del Estado.

Segovia ha criticado la manera sui generis como el Govern está negociando las cuentas. En vez de aprobarlas en el Consell Executiu y llevarlas a debate en el Parlament, ayer lunes Aragonès explicó las líneas maestras en una rueda de prensa y que serán objeto de una comparecencia del presidente de la Generalitat en la Cámara. “Hemos conocido el contenido gracias a una página web, pero va en la misma línea que habíamos visto en noviembre. No hay una respuesta concreta a la emergencia social”, ha dicho la portavoz.

De acuerdo con el proyecto expuesto por Aragonès, los distintos departamentos de la Generalitat dispondrán de un total de 1.665 millones de euros extra para gastar durante el próximo ejercicio. De cada 100 euros disponibles, 73 irán para Salud, Educación, y Asuntos Sociales.

Los comunes creen que ahora comienza el partido y que están dispuestos a hablar sobre el contenido de las cuentas. Cid, sin embargo, se ha mostrado escéptico respecto a los ingresos. Por un lado, ha recordado que su grupo ha querido hacer modificaciones fiscales en tributos como el de sucesiones para poder tener más recursos pero ha recordado que cuando las han propuesto “Esquerra y Junts per Catalunya acaban votando en contra con Ciudadanos y PP”. El diputado también cree que es un error que Aragonès contabilice los recursos provenientes de la Disposición Adicional Tercera del Estatut o de los 150 millones de euros de la deuda con los Mossos de Esquadra.

“Sin Presupuestos Generales es posible que esto no termine llegando. Al final en unas cuentas los números tienen que cuadrar y tenemos la sensación que no lo hacen. Denunciar los incumplimientos del Gobierno está bien, pero no se hace con las partidas de los Presupuestos”, dijo Cid. Las cuentas del Estado no salieron adelante por la negativa del PDeCAT y de Esquerra a tramitarlos. Aragonès dijo el lunes que ese dinero sí llegará porque está comprometido por ley.

Respecto a partidas específicas, Segovia ha denunciado que se congelan las ayudas para la compra de la vivienda social. “Solo se puede dar salida a la mitad de las familias que están a la espera en las mesas de emergencia”, ha lamentado la diputada. También ha criticado que solo se disponga de 20 millones de euros para las guarderías públicas cuando ellos calculan que se debería llegar al menos a 45 millones. Respecto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Govern propone destinar 379 millones adicionales cuando los comunes aseguran que son necesarios 600 millones.