Un ambulatorio en la iglesia de Santa Anna

Las arquerías de la planta superior del que fuera un monasterio medieval huelen a alcohol sanitario. En uno de los laterales de piedra que se asoma al claustro, varios biombos separan las mesas y camillas en las que se pasa consulta. En el primer box, un hombre que no llega a los cuarenta y vive en la calle se levanta el jersey para ser auscultado. Es el perfil más repetido de los 250 pacientes que durante esta semana la parroquia de Santa Anna en el centro de Barcelona ha atendido en el marco del programa “Hospital al carrer”. El proyecto, puesto en marcha por el Hospital Universitari Sagrat Cor, ofrece hasta el domingo atención primaria y consultas en podología, oftalmología, odontología, y ginecología a personas sin hogar, y pretende hacer un mapa sanitario para detectar las necesidades de la gente que vive en la calle.

Este viernes fue la segunda vez que Sheila Bermúdez, de 28 años, acudió a este hospital. “Tengo techo y tarjeta sanitaria, pero suelo venir al comedor social y he aprovechado que hoy venía el ginecólogo”. Otro usuario italiano que vive en la calle desde el mes de julio y que prefiere no decir su nombre ha acudido al podólogo y al psicólogo y dice haber encontrado en esta parroquia la “cercanía” que no encontró en uno de los CAP a los que ya había acudido.

“Hemos podido brindar nuestra capacidad y conocimiento y lo hemos puesto al servicio de estas personas sin hogar. Han llegado personas con fuertes dolores en los pies y han salido caminando mucho mejor”, explicó Jordi Delás, uno de los médicos que ha acudido a diario a las consultas.

Del total de los 134 voluntarios del Sagrat Cor que han participado, 61 son médicos de diversas especialidades, 39 enfermeras y 34 personal de administración y servicios en tareas de acompañamiento a los pacientes, y servicios logísticos.

Peio Sánchez, rector de la parroquia, subrayó la necesidad de atender a las personas sin hogar. “La ciudad tiene una necesidad de atención con estas personas. Prácticamente dos tercios de las personas que hemos atendido no tienen tarjeta sanitaria. Y hemos detectado una demanda latente de atención de enfermedades mentales más altas de lo que esperábamos, especialmente entre menores de edad y mujeres”. Sánchez consideró que este primer programa va a ser muy útil para dar una primera visión de la realidad y necesidades sanitarias de las personas sin hogar para poder desarrollar futuras actuaciones.

Todos los pacientes que han acudido al Hospital del Carrer disponen de una historia clínica universal denominada “Around the world” a la que podrán acceder desde cualquier lugar. Un 8% fueron menores no acompañados. Y cuatro de cada cinco extranjeros procedentes de un total de 41 países.