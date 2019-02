El Gobierno dedicará el 0,7% de los impuestos al juego a programas contra la ludopatía

La Comunidad de Madrid dedicará el 0,7% de los impuestos que recaude sobre la actividad del juego (alrededor de un millón de euros) a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía, según ha anunciado este jueves el presidente regional, Ángel Garrido. El Ejecutivo prepara un decreto con el que obligará a instalar controles de entrada que eviten el acceso de menores a las casas de apuestas, y en el que estudia incluir una distancia mínima de separación entre estos locales y los colegios e institutos. La aprobación de la nueva normativa está prevista para principios de abril, con las elecciones autonómicas ya en el horizonte y la Asamblea sin actividad legislativa.

"Vamos a ser más garantistas y próximamente vamos a aprobar un decreto que endurecerá aún más los controles de acceso a la entrada", ha dicho Garrido durante la sesión de control al Gobierno, que impulsó en 2017 cerca de 23.000 actuaciones inspectoras en salones de juego y locales de apuestas, de las que 22 desembocaron en expedientes sancionadores relacionados con menores. "Nos importa, y mucho, el problema de la ludopatía", ha añadido el presidente regional, que afronta el final de la legislatura sabiendo que no será el candidato del PP en las elecciones de mayo y sin haber decidido su futuro.

"Su absoluta despreocupación ha quedado clarísima, mientras se multiplican los jóvenes que acceden a las casas de apuestas, haciendo frente a este problema solas", ha discrepado Clara Serra, la portavoz de Podemos, que es quien ha llevado este asunto hasta la Cámara a través de una pregunta de control. "Su decreto llega una legislatura tarde y nos creemos poco sus promesas en sede parlamentaria".

En ese texto, el Gobierno regional también prevé intensificar la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales, y el decreto también establecerá que las autorizaciones de funcionamiento del juego no serán transferibles.

