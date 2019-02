La Batsheva danza con rap y gregoriano en ‘Venezuela’

Con las entradas agotadas desde hace meses la Batsheva Dance Company, que dirige el polémico y original coreógrafo Ohad Naharin, aterriza hoy en el Mercat de les Flors de Barcelon para realizar cuatro funciones hasta el próximo domingo día 24 de febrero. Al cierre de estas páginas la dirección del Mercat aún no sabía si sus trabajadores se adherían a la huelga convocada para hoy. De ser así el público que compró la entrada para hoy no tendría ocasión de ver Venezuela, ya que las entradas están agotadas para las próximas funciones. Hacía nueve años que el grupo israelí no actuaba en Barcelona. El recuerdo dejado por las anteriores actuaciones de la compañía con los espectáculos Mobul en 1993 y Anaphase en 1994, Three en 2006 y Mamootot en 2010 convierte a esta actuación en una de las perlas de la temporada.

En esta ocasión presentan el último trabajo de su director, Venezuela, cuyo título no tiene nada que ver con el país que acapara la atención de los medios de comunicación. “Hay diferentes verdades sobre el origen del título, una ha sido un juego de palabras derivadas del nombre hebrero Nezuela y otra que Naharin dio vuelvas a un globo terráqueo y donde se posó su dedo fue en el país sudamericano, para el autor el título no es relevante”, afirma Luc Jacobs, director de ensayos de la compañía. Venezuela es una pieza creada en 2017 por Naharin y los bailarines del grupo. Es una composición solemne, con un gesto versátil y telúrico que explora el diálogo entre el movimiento y su significado. “La obra interpretada por 18 bailarines y con una duración de 80 minutos, está dividida en dos partes coreográficamente casi idénticas, pero con música, luces y bailarines diferentes, de manera que se muestra al espectador dos caras de la misma realidad. En la primera parte la música son cantos gregorianos, en la segunda rap y rock, la partitura musical ha sido creado por el coreógrafo bajo el pseudónimo de Maxim Waratt, quien ha imaginado una banda sonora como un viaje entre culturas, en cuanto al vestuario es obra de Nadav Barnea, esposa de Ohad”, prosigue Jacobs. Un trabajo coral en ocasiones frenético y en otras tranquilo otorga a Venezuela un poder conciliador entre los seres humanos, en este caso entre el público y los bailarines. “A Naharin le interesa compartir una sensibilidad o un sentimiento con el espectador, provocarle para que haga volar su imaginación, es un mago de las referencias, que desarrolla hasta la exageración, pero su intención no es compartir una idea política ni un historia”, añade.

“En la actualidad Ohad Nahari ha delegado la dirección de la Batsheva a una ex bailarina del grupo, Gili Navot, y él continuará como coreógrafo, quería alejarse un poco del día a día en la dirección de una compañía que siempre le ha resultado una tarea ardua, ahora prefiere solo dedicarse a crear, ya que la compañía tiene una estructura de funcionamiento muy ágil”, afirma Jacobs. Naharin también es el creador del método Gaga, un innovador lenguaje del movimiento con el cual ha enriquecido su creatividad y la preparación física de la compañía. Él considera su invento como una caja de instrumentos que libera el gesto.