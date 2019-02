“YouTube es el mejor lugar para divulgar ciencia”

Cuando José Luis Crespo (Valdepeñas, 24) llegó a la capital para iniciar la carrera de Física en la Universidad Autónoma de Madrid, allá por 2013, se lanzó a abrir el canal científico QuantumFracture “para divertirse y dar a conocer lo que aprendía en clase”. Cinco años y más de 120 vídeos después, se ha convertido en su modo de vida. “Cuando empecé no me lo imaginaba, pero era lo que mejor se me daba, porque la carrera era muy dura y la verdad es que nunca he sido muy habilidoso como físico”, reconoce entre risas el manchego, que actualmente cuenta con 1.400.000 seguidores en Youtube.

¿Desde pequeño supo que la suyo iba a ser la ciencia?

Siempre tuve un gran interés por la ciencia. A los 14 me empecé a interesar por la Física. Empecé a ver más documentales y leer más libros y me di cuenta de que era lo que más me gustaba.

¿Cómo surgió la idea de crear un canal científico?

En esa época, lo que más caló en mi fueron los youtubers angloparlantes como Derek Muller o MinutePhysics. El formato era totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver en documentales.

¿Qué piensa ahora cuando ve sus primeros vídeos?

Son lamentables, sobre todo a nivel técnico [ríe].

¿De dónde salió el nombre QuantumFracture?

Fueron dos palabras que me sonaban guays juntas. Un nombre en inglés para un canal en castellano, y que no significa nada. Una persona de marketing me pegaría un tiro. Pero ya es demasiado tarde para cambiar.

¿Es Youtube una plataforma útil para divulgar la ciencia?

Yo creo que sí, que es la mejor plataforma para divulgar temas científicos. Internet te da la libertad de hacer lo que tú quieras, que es lo más importante para hacer divulgación top. Luego puedes hacer un podcast, que es auditivo; un blog, que es más visual, pero claro, YouTube es todo eso en conjunto. Y te permite explicar muchas cosas abstractas de manera intuitiva.

¿Cómo se traducen temas a priori tan complejos?

Muchas cosas de Física que parecen muy complejas luego esconden ideas relativamente simples. Aun así tengo que decir que me gustan los retos. A veces sale bien, a veces sale mal.

¿Busca que la ciencia sea entendible para todos, incluso los de letras?

No. En la divulgación tradicional se pretendía llegar al mayor público posible. Todo tenías que hacerlo de forma que la abuela se enterara, lo cual reducía mucho las cosas que hacías y la profundidad. Es lo que pasa con muchos documentales, acaban siendo todos iguales. ¿Mis vídeos los entiende tu abuela? Pues no. Pero creo que hace falta hacerlo así, eso es lo estupendo de Internet.

Tras 120 vídeos, ¿no cuesta encontrar temas nuevos?

Una cosa maravillosa de la Física es que hay tantas ramas y tantas cosas que se pueden contar… Cuando acabé la carrera hice una lista y tenía contenido como para publicar semanalmente dos años.

¿Ha cambiado la imagen de 'bicho raro' de los científicos?

A ver, yo tampoco voy a decir que soy la persona más normal del mundo, tengo mis peculiaridades, pero sí, se intenta hacer lo máximo posible. La gente de ciencia no somos bichos raros. Como todo el mundo salimos de fiesta, hacemos deportes… Por lo general, los científicos suelen ser personas interesantes y completamente normales.

¿Tiene muchos haters?

No es tan masivo como pueden tener otro tipo de youtubers. Pero eso sí, nuestros amigos del misterio y la conspiración son recurrentes, y no se rinden. Gente que dice que la NASA nos miente, que creen en las conspiraciones y que nos dicen que somos desinformadores. Como Físico aprecio que la gente se cuestione cosas, aunque sean elementales. Ese nivel de escepticismo es saludable. Lo malo es cuando eso te lleva a caer en conspiraciones. Cruzar esa línea es peligroso.

¿Se plantea en algún momento dedicarse a la investigación?

Ahora mismo no. O tienes una pasión muy grande por la investigación científica, o es un camino muy sacrificado y no tienes una vida estable, especialmente en España. A lo mejor es paradigmático que alguien que intenta promulgar la ciencia, que anima a la gente a hacer una carrera científica,no le guste la investigación. Pero no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino. La única salida de la ciencia no es solo la investigación y la docencia.

UNA PLACA SIN COLGAR Crespo asegura que, después de mucho tiempo, ha llegado al punto de poder considerarse “un youtuber con todas las letras y vivir de esto”. En junio de 2018, mientras estaba en Ibiza dando una charla, superó el millón de seguidores. “Me llegó la placa, y todavía no la he colgado, lo tengo pendiente”, reconoce entre risas acerca del botón de oro, trofeo que otorga la plataforma a los que rebasan la cifra

