La patronal de las VTC asegura que la Generalitat les ofreció seguir operando “irregularmente”

La patronal de empresas que operan con vehículos de transporte concertado (VTC), Unauto-VTC, ha acusado este viernes a la Generalitat de ofrecer a estas empresas "un pacto corrupto" para evitar que se fueran. Según Josep Maria Goñi, presidente de la patronal en Cataluña, la oferta la hizo el secretario general de Movilidad, Isidre Gavín, en una reunión en la que no estaba el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. Gavín, siempre según la patronal de VTC, habría asegurado a estas empresas que podrían seguir operando "irregularmente" y que las sanciones no tendrían efecto, pese al decreto que hoy entra en vigor y que obliga a precontratar estos servicios con 15 minutos de antelación. Goñi ha asegurado que tiene pruebas del contenido de esta reunión, y ha dicho que la patronal se negó "rotundamente".

Como consecuencia del decreto aprobado por el Govern el pasado martes, y que ha entrado hoy en vigor, las plataformas Uber y Cabify han dejado de prestar servicio en Barcelona. La patronal ha explicado que el decreto, que limita la actividad de las empresas propietarias de licencias VTC, pone en peligro más de 3.500 puestos de trabajo. De momento, tres empresas (Vector Ronda, Moove Cars y Auro) prevén presentar hoy formalmente ante la autoridad laboral sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que suman 2.080 trabajadores (1.000, 750 y 330 despidos respectivamente).

"Es uno de los mayores ERE que se llevan a cabo en Cataluña en los últimos 40 años, y solo hay un responsable, el señor Calvet, que no ha dudado en ceder al chantaje del taxi", ha dicho en rueda de prensa Eduardo Martín, presidente de Unauto-VTC. En el primer día sin los servicios de Uber y Cabify en Barcelona, la patronal de las empresas que operan con licencias VTC ha cargado duramente contra la Generalitat y han lanzado graves acusaciones. "Hoy nos expulsan, y a Barcelona la expulsan del siglo XXI, sentando un precedente tremendo por la falta de seguridad jurídica que hay en Cataluña a la hora de invertir", ha añadido Martín. Las empresas argumentan que el 95% de la facturación se basa en las aplicaciones Uber y Cabify, y que por lo tanto, con su marcha, su negocio pasa a ser inviable.

"Pero hay más", ha dicho Goñi, su homólogo en Cataluña. "En la última reunión con los responsables de Territorio y Sostenibilidad, los altos cargos nos dijeron que en realidad el decreto no nos afectaría, y que se comprometían a que pudiésemos seguir trabajando irregularmente y que todas las sanciones quedarían sin efecto", ha asegurado. "Así pretendía contentar a los taxistas y al Área Metropolitana de Barcelona, salvar el Mobile World Congress e intentar contentarnos a nosotros ofreciéndonos seguir trabajando ilegalmente. Pero dijimos que no", ha dicho Goñi, quien asegura tener pruebas de esta conversación y estar preparado por si las personas a las que acusa de estos hechos deciden defenderse. "En el ADN de Calvet perduran las viejas maneras de hacer de la antigua Convergència, y no estamos dispuestos a jugar a eso", ha afirmado.