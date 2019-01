“Quiero morir con el micro en la boca”

Empezó a soñar con ser periodista a los siete años cuando enfermó de hepatitis y se quedó postrado en un sofá con la radio y la televisión como “salvadoras”. Desde entonces, Santiago Alcanda (Madrid, 58 años) no ha dejado de serlo. Su primer trabajo como tal fue en 1978, con 18 años, en la Hoja del Lunes de Madrid, en la sección de Deportes. Tres meses después, hacía su primera entrevista a Elton John. Ahora, tras cuatro décadas de trayectoria (en TVE, M80, Radio 3 o EL PAÍS), recibirá un homenaje por toda su carrera en la sala Galileo Galilei (28 de enero), rodeado de amigos y músicos como Los Secretos, Quique González, Leiva, Zahara, Vetusta Morla, Morgan, Izal y Coque Malla, entre otros.

¿Qué fue lo más difícil en los comienzos?

Convencer a los jefes de los temas, entrevistas, crónicas... Estábamos viviendo la explosión del punk, de la nueva ola madrileña y había un salto generacional notable respecto a los responsables de la sección. Normalmente cedían. Aquellos primeros años, cuando hacíamos El Flexo o Gomaespuma, Guillermo, Juan Luis y yo cobrábamos una miseria, pero no me he reído tanto en mi vida.

¿Cómo ha cambiado el periodismo musical en 40 años?

Ha empeorado la posibilidad de ejercer periodismo musical en radio y, sobre todo, en televisión. Me corroe reconocer que la programación musical y la infantil y juvenil del período democrático está siendo muy inferior a la que se emitía en la televisión tardofranquista y en la Transición. La televisión está perdiendo el tren de los tiempos; está perdiendo a los menores de 30 años. Como periodista musical viví el esplendor de la industria discográfica. Estando cinco años en Hoja del Lunes y luego casi una década en EL PAÍS viajé por el mundo y entrevisté a figuras como: Freddy Mercury, Madonna, The Rolling Stones, Robbie Robertson, Joni Mitchell, James Taylor, R.E.M, The Cure, Simple Minds... También asistí al primer Rock in Rio, en 1985, o al Festival Woodstock conmemorativo de los 25 años en 1994.

¿Qué entrevistados le sorprendieron más?

Me sorprendieron la autoridad de Juan Antonio Samaranch, el humor de Keith Richards, la sensualidad e inteligencia de Madonna —a la que entrevisté junto al querido maestro Joaquín Luqui— la afabilidad y humanismo de José Luis Perales, el afecto de Robert Smith de The Cure y la acogida de James Taylor en su casa neoyorquina, la frustración como músico de Joni Mitchell, la unión y convicción y lealtad de Vetusta Morla, la franqueza de Carmen Boza, la honestidad y generosidad de Quique González... Y no fue entrevista, sino charla informal, fortuita, casual con el Rey Felipe VI. Fueron 15 minutos que me confirmaron que los españoles somos muy afortunados de tener un Jefe del Estado abierto, culto, inteligente, profesional, que sabe escuchar y opinar sin fisuras.

¿Qué diría a los más jóvenes que se quieren dedicar a esta profesión?

Primero: la libertad de expresión no existe si no como lucha individual, personal, cada día de tu vida. No te la regalan, has de ganártela, y se paga un precio muy caro. Es un desafío, una conquista diaria. Unos días se logra, otros se fracasa en el intento. Segundo: un periodista no puede hipotecarse y en algún momento hay que morder las manos de quienes te dan de comer. Tercero y esto es algo que padezco desde el principio: “La putada de ir por delante es que te terminan dando por detrás”. De esta manera, es conveniente conjugar los sueños y la realidad. Yo normalmente no he sabido hacerlo.

Actualmente, tiene un programa en Radio 3, Como lo oyes. ¿Qué piensa cada vez que aparece la lucecita roja en el estudio?

Que soy el tipo más feliz del mundo, sobre todo cuando los músicos vienen a una entrevista y a tocar en directo. Pienso que no quiero jubilarme nunca, que quiero morir con el micro en la boca. La radio fórmula está en declive porque ya no puede ni podrá competir con Spotify o YouTube. Habría que plantearse retomar el espíritu y los hallazgos de la primera radio musical de los años veinte y treinta en Estados Unidos —con aquellas retransmisiones de actuaciones de orquestas como las de Duke Ellington, Louis Armstrong o Glenn Miller— o de los años cuarenta, cincuenta y sesenta en España, aquellos espectáculos con público que lideraban maestros inolvidables de la escuela de la Cadena SER, desde Bobby Deglané a Pepe Domingo Castaño. Hay que recuperar aquella radio, hacer programas con público, entrevistas, actuaciones, espectáculo en directo… Avivar la temperatura. La radio como medio caliente.

Prensa, radio y televisión. ¿Con cuál se queda?

La radio y la televisión. Son dos mundos muy diferentes que extraen, exigen de mis facetas distintas, recursos, ideas diferentes, pero que colman mis aspiraciones de realizarme como comunicador, de desarrollar uno u otro lenguaje. Y si tengo que elegir... pues la radio que abre más la imaginación del oyente —siempre y cuando no haya cámaras en el estudio para el streaming— y es menos dada a la manipulación, a la exageración, al sensacionalismo tan frecuente hoy en televisión.

