El PP se querella por homicidio imprudente contra dos vecinos del bloque del incendio de Badalona

Xavier García Albiol, alcaldable por Badalona y exlíder del Partido Popular en Cataluña, ha anunciado este miércoles por la mañana que presentará una querella por homicidio imprudente con resultado de muerte contra dos de las personas que ocupaban ilegalmente el piso del barrio de Sant Roc que se quemó el pasado día cinco y causó la muerte de tres vecinos. Albiol les acusa de vivir irregularmente en esa casa, de haber pinchado la luz, de no haber avisado al resto de vecinos cuando se originó el incendio ni tampoco de haber llamado a la policía y a los Bomberos. El popular asegura que el Ayuntamiento conoce su identidad porque los dos acudieron al punto de atención ciudadana del Consistorio para ayudar a los vecinos tras el siniestro. Los dos denunciados son de nacionalidad rumana.

“No nos podemos quedar con los brazos cruzados: llegan de manera ilegal, hacen la vida imposible a los vecinos, provocan un incendio y en vez de avisar, se van”, ha afirmado. El popular ha sostenido que los Bomberos tardaron solo nueve minutos en aparecer para sofocar las llamas pero que el resto de vecinos asegura que el humo cundía en el inmueble desde mucho antes. Las llamas, que se propagaron a cuatro viviendas más, provocaron la muerte de una anciana, conocida en el barrio, y de dos ciudadanos de origen pakistaní cuyos restos todavía no ha reclamado nadie. Albiol ha apuntado que parece que vivían en uno de los pisos afectados por las llamas. La vivienda, según el documento que ha exhibido, es propiedad de una entidad bancaria que ejecutó el desahucio desde octubre de 2015.

En una conferencia de prensa en la Casa de la Vila, Albiol ha afirmado que no le preocupa que la oposición le acuse de utilizar electoralmente la tragedia y de revelar que los dos ciudadanos a los que piensa denunciar son rumanos. En sus últimas campañas como alcadable, Albiol realizó una campaña contra inmigrantes de esa nacionalidad sin permiso para residir en España. “Su nacionalidad no es el tema central. Lo que me parece lamentable”, ha dicho, “es que no se quiera afrontar la realidad y que haya vecinos que viven en una situación de indignidad porque otros ocupan casas y les hacen la vida imposible”. El popular ha contrastado que la oposición le censuró entonces pero no así los vecinos que le revalidaron la confianza hasta ganar las elecciones. “Yo tomé medidas contra el incivismo y la inmigración ilegal. Esas personas actuaron de manera negligente. Hay personas muertas y algunas en el hospital. Eso es lo importante”.

No es importante que esas personas sean rumanas. Lo importante es que murieron tres personas y otras siguen en el hospital", dice

Albiol ha acusado al Ayuntamiento del socialista Alex Pastor de hacer solo “tímidos gestos” y de actuar de manera “acomplejada” y seguir la misma estrategia de la exalcaldesa Dolors Sabater a la que acusa de no haber hecho nada durante estos tres últimos años para detener la ocupación ilegal. “Lo de la pobreza energética es una excusa. Hay 800.000 euros para gastar y solo han invertido 1.000”, ha incidido. Contra esta actuación, el popular ha recordado que durante su mandato realizó un millar de intervenciones en pisos que se saldó con la colocación de 300 planchas metálicas, el “vaciado” de 500 viviendas y la creación de una unidad para detectar pisos. Ese grupo, ha dicho, quedó desmantelado.

Las víctimas son una anciana y dos ciudadanos pakistaníes cuyas familias aún no han reclamado

El alcaldable ha advertido del peligro de que situaciones como la ocurrida en Sant Roc se puedan repetir en otros barrios de Badalona y ha alertado de que hay inquilinos que no solo pinchan la luz sino también el gas. Albiol ha culpado a las entidades financieras de tener una responsabilidad en la ocupación de pisos. “Y lo digo de forma muy clara. Son corresponsables que se ocupen las viviendas. No hacen absolutamente nada. Cuando fui alcalde, llegué a acuerdos con entidades financieras para colocar planchas de acero”, ha dicho.